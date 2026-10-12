I par gostiju
Prizemnica od 75 kvadrata gotova za šest mjeseci: Funkcionalan dom po mjeri tročlane obitelji
Bračni par s djetetom sagradio je na parceli od 900 m² funkcionalnu prizemnicu od 75 m² bez suvišnih kvadrata. Kuća je izgrađena za samo šest mjeseci pomoću sustava lakih čeličnih konstrukcija (LSTK) s dodatnom toplinskom izolacijom. Raspored prostorija osmislili su sami te su na skromnoj površini smjestili dvije spavaće sobe, kupaonicu, ostavu, kotlovnicu i dnevni boravak spojen s kuhinjom pod povišenim stropom. Poseban adut je terasa od 16 m² od drveno-polimernog kompozita, koja služi kao vanjski dnevni boravak. Jutarnji