A treba podmiriti i dobavljače

Trebala je to biti za Plenkovićevu Vladu važna i uspješna priča o brizi za strateške nacionalne resurse i uvod u nešto što će se zvati hrvatska samodostatnost u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji. Cijela se stvar radila potiho i daleko od očiju i ušiju javnosti, a zeleno svjetlo dali su ključni akteri: ključni vlasnici, glavni menadžment, američki i ruski partneri, državna politika… i onda je Putin napao Ukrajinu i sve je palo u vodu. Proteklih tjedana, naime, u javnost je iscurio draft deala prema kojem je Fortenova trebala prodati svoj agrobiznis u Slavoniji i Baranji: tvrtke Belje, Pik Vinkovce i vukovarski Vupik, i to najvjerojatnije koprivničkom prehrambenom divu. Mađari nisu skloni prodaji Fortenovina agrobiznisa na istoku Hrvatske koji raspolaže desecima tisuća vrijednog poljoprivrednog zemljišta. No, formalno još nisu preuzeli najveći vlasnički udjel. Glas Podravine