Second hand biznis

Prodajete na Vintedu? Možete doći pod povećalo Porezne u slučaju više od 30 ostvarenih prodaja - Monitor.hr
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Prodajete na Vintedu? Možete doći pod povećalo Porezne u slučaju više od 30 ostvarenih prodaja

Platforma Vinted automatski prijavljuje prodavatelje Poreznoj upravi putem DAC7 obrasca ako ostvare više od 30 prodaja ili 2000 eura prometa godišnje. Međutim, prelazak tog praga ne znači automatsko plaćanje poreza. Prodaja vlastite i dječje rabljene odjeće iz kućanstva smatra se neoporezivom osobnom imovinom. Porezna obveza nastaje tek ako se odjeća sustavno nabavlja radi dalje preprodaje i zarade na razlici u cijeni, što se tretira kao neregistrirana gospodarska djelatnost podložna visokim novčanim kaznama. tportal


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Vinted: Od nagomilane odjeće do milijunskog startupa

Danas aplikacija ima više od 16 milijuna korisnika samo u Velikoj Britaniji, a globalno ih broji na desetke milijuna. Uspjeh se može mjeriti i činjenicom da je 2019. Vinted postao prva litvanska jednorog kompanija (startup vrijedan više od milijardu dolara), a 2023. godine zabilježio je i prvu dobit. Tada 21-godišnja Milda Mitkutė je 2008. godine, suočena s prepunim ormarom, odlučila riješiti višak odjeće i zajedno s prijateljem lansirala online platformu „manodrabužiai“, preteču Vinteda. Prva prodaja bila je 40 komada, a platforma je brzo privukla međunarodne korisnike. Nakon kriznog perioda zbog provizije, novi direktor okrenuo je oglašavanje i Vinted je postao prva litvanska jednorog kompanija, vrijedna više od milijardu dolara. Aplikacija potiče održivu modu, a Milda je ponosna što je navikla ljude prodavati umjesto bacati stvari. Jutarnji