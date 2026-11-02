Second hand biznis
Prodajete na Vintedu? Možete doći pod povećalo Porezne u slučaju više od 30 ostvarenih prodaja
Platforma Vinted automatski prijavljuje prodavatelje Poreznoj upravi putem DAC7 obrasca ako ostvare više od 30 prodaja ili 2000 eura prometa godišnje. Međutim, prelazak tog praga ne znači automatsko plaćanje poreza. Prodaja vlastite i dječje rabljene odjeće iz kućanstva smatra se neoporezivom osobnom imovinom. Porezna obveza nastaje tek ako se odjeća sustavno nabavlja radi dalje preprodaje i zarade na razlici u cijeni, što se tretira kao neregistrirana gospodarska djelatnost podložna visokim novčanim kaznama. tportal