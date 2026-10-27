Kad te brojevi slušaju

Irena Burić, pročelnica Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, četvrtu je godinu zaredom uvrštena među 2 % najutjecajnijih svjetskih znanstvenika prema Sveučilištu Stanford, a ove se godine prvi put našla na listama za pojedinačnu godinu i cjelokupnu karijeru. Specijalizirana za emocije, motivaciju i dobrobit nastavnika, godišnje objavljuje 5 do 6 radova u uglednim časopisima. Njezina su istraživanja iznimno citirana zbog aktualnih i slabo pokrivenih tema. Predaje statistiku, omiljena je među studentima te trenutačno provodi međunarodno istraživanje o ravnateljima. HRT