Četiri dana razgovarajmo o knjigama

Program 14. Festivala svjetske književnosti: Više od stotinu gostiju na novim lokacijama - Monitor.hr
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Program 14. Festivala svjetske književnosti: Više od stotinu gostiju na novim lokacijama

Četrnaesto izdanje Festivala svjetske književnosti održat će se od 5. do 9. rujna na novoj lokaciji u HNK2 u Adžijinoj ulici, uz programe u Knjižari Fraktura i Galeriji Šira. Novi koncept uključuje tri pozornice, dvorišnu kupolu i opušteniju atmosferu uz ugostiteljsku ponudu. Festival okuplja više od stotinu gostiju iz 16 zemalja, a otvorit će ga palestinska autorica Adania Shibli. Središnja tema festivala je izmještenost pojedinca iz zajednice. Među vodećim inozemnim gostima izdvajaju se Kamel Daoud, Édouard Louis i Daniel Kehlmann, dok domaće snage predvodi Maša Kolanović. Nedavno preminuloj Slavenki Drakulić će biti posvećen poseban program. Uz tribine i razgovore, program donosi i izložbu karikatura Damira Karakaša. Journal, tportal


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