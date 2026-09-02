Četiri dana razgovarajmo o knjigama

“Mi kao nakladnička kuća smatramo da u ovoj zemlji ima dovoljno ozbiljnih ljudi, da su ljudi željni ozbiljnih diskusija i da ne mora sve biti jeftina estradizacija i zabava. Postoji želja velikog broja ljudi da vide kako drugi ljudi misle te da i oni sami, kao publika, sudjeluju u tim diskusijama. U tom smislu festival sa svojom mašinerijom pomaže stvoriti žarište, mjesto na kojem se nešto događa i od kojeg ljudi žele krenuti. Da biste mogli izdavati dobru književnost morate znati što želite, imati znanje i dobre urednike i najvažnije: ne smije se svaštariti”, kaže Seid Serdarević iz izdavačke kuće “Fraktura” o trećem Festivalu svjetske književnosti. H-alter