Posljednje pripreme za nedjeljni ispit
Prosvjed na Slaviji: Završni predizborni skup studentske liste ‘Studenti pobjeđuju’
Na beogradskom Trgu Slavija održan je masovni završni predizborni skup studentske liste “Studenti pobjeđuju” pod nazivom “Pobjeda zove”. Okupljeni građani i studenti stigli su u kolonama iz cijele Srbije, palili baklje i svjetla na mobitelima te uzvikivali poruke protiv vlasti. Skup je završio uz pjesmu “Marš na Drinu”, a kandidati su poručili da mandati ostaju u rukama naroda. Istodobno, beogradski sud odredio je pritvor petorice muškaraca, uključujući hrvatskog državljana, zbog sumnje u planiranje nereda. Index
- Vučićev SNS održao je završni predizborni skup, tri dana prije izbora na kojima su po anketama izjednačeni sa Studentskom listom. Na skupu, koji je okupio desetak tisuća uglavnom starijih pristaša pristiglih autobusima iz cijele Srbije, Vučić je poručio da je ovo bila najteža kampanja u kojoj se suprotstavio onima koji “ruše Srbiju” te je predstavio ključne točke programa. Jutarnji