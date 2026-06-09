Kad AI glumi da snima film
Prvi potpuno AI generirani film prikazan na Tribeci, neke kritike ne kriju razočaranje
Ova 75-minutna dokudrama prikazuje fiktivni masakr iranskih civila iz siječnja 2026. godine. Unatoč tvrdnjama kreatora (Fountain 0) da film predstavlja budućnost kinematografije i da je koštao tek 2.000 dolara, kritičar za PetaPixel vizuale opisuje kao drvene, besmislene i emocionalno prazne. Ističe da su tvrdnje o niskoj cijeni zavaravajuće zbog ogromnog ekološkog i energetskog troška AI modela. Zaključuje kako ovaj “proizvod” ne predstavlja nikakvu stvarnu prijetnju Hollywoodu te da će ga, zbog jezive neprirodnosti, natjerati da zamrzi filmove.