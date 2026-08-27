Psihologija shrinkflacije: Zašto ne primjećujemo smanjenje pakiranja - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

Čudnovati slučaj nestajućih čipsa i čokolada

Psihologija shrinkflacije: Zašto ne primjećujemo smanjenje pakiranja

Brendovi radije smanjuju pakiranja nego što dižu cijene jer kupci lakše uočavaju skuplji artikl nego manju količinu. Zbog “zakona jedva primjetne razlike” (Weber-Fechnerov zakon) i oslanjanja na vizualne varke (poput visine ambalaže), sitna smanjenja volumena prolaze ispod našeg radara opažanja. Ispitivanja pokazuju da povećanje cijene od 1% smanjuje prodaju znatno više nego jednako smanjenje dimenzija proizvoda. Ipak, ova taktika pali samo dok je kupci ne otkriju: kada uoče smanjenje, potrošači to doživljavaju kao namjerno obmanjivanje i reagiraju znatno negativnije nego na obično poskupljenje. Psychology Today


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