Čudnovati slučaj nestajućih čipsa i čokolada
Psihologija shrinkflacije: Zašto ne primjećujemo smanjenje pakiranja
Brendovi radije smanjuju pakiranja nego što dižu cijene jer kupci lakše uočavaju skuplji artikl nego manju količinu. Zbog “zakona jedva primjetne razlike” (Weber-Fechnerov zakon) i oslanjanja na vizualne varke (poput visine ambalaže), sitna smanjenja volumena prolaze ispod našeg radara opažanja. Ispitivanja pokazuju da povećanje cijene od 1% smanjuje prodaju znatno više nego jednako smanjenje dimenzija proizvoda. Ipak, ova taktika pali samo dok je kupci ne otkriju: kada uoče smanjenje, potrošači to doživljavaju kao namjerno obmanjivanje i reagiraju znatno negativnije nego na obično poskupljenje. Psychology Today