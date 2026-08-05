Rang-lista kvalitete života: Skandinavci na vrhu, SAD tek na 27. mjestu - Monitor.hr
Danas (22:00)

Idemo na sjever

Rang-lista kvalitete života: Skandinavci na vrhu, SAD tek na 27. mjestu

Istraživanje Poslovne škole Wharton na 85 zemalja pokazalo je da Skandinavija nudi najbolju kvalitetu života, a predvodi je Švedska s maksimalnih 100 bodova. Zbog snažnih socijalnih sustava i stabilnih gospodarstava u top 10 plasirale su se i Danska, Finska te Norveška, dok izvan Europe taj status imaju samo Kanada i Australija. Na dnu ljestvice nalaze se ratom i konfliktima pogođene Ukrajina, Iran i Libanon. Sjedinjene Američke Države zauzele su tek 27. mjesto – najlošije među članicama skupine G7, ponajviše zbog rastuće imovinske nejednakosti, visokih troškova zdravstva i političke polarizacije. Mental Floss


Slične vijesti

20.07. (14:00)

Skandinavski recept za dobar život

Indeks najbolje percepcije kvalitete života u 2026. godini: Švedska na vrhu, SAD u padu

Prema indeksu najboljih zemalja za 2026. godinu, koji se temelji na percepciji više od 15.000 ljudi, Švedska je proglašena najboljom državom za život. Na vrhu ljestvice dominira Europa s čak osam zemalja u prvih deset, uključujući Dansku i Švicarsku. Kanadi je pripalo visoko treće mjesto kao najboljoj u Americi, dok je Australija zauzela osmu poziciju. S druge strane, unatoč ekonomskoj moći, SAD je doživio značajan pad i plasirao se ispod svih ostalih članica skupine G7. Visual Capitalist

02.05.2024. (13:00)

Not great, not terrible

Hrvatska ima visok indeks ljudskog razvoja, ali s kvalitetom života u padu

U obzir se uzimaju, iz BDP, i očekivani životni vijek i obrazovanje – Hrvatska zauzima visoku 39. poziciju od 193 promatrane zemlje.Prema HDI-u BND po stanovniku u Hrvatskoj iznosi 34,3 tisuće dolara, očekivani životni vijek je 79,2 godine, a obrazujemo se u prosjeku 12,3 godine. Ipak, u odnosu na posljednje računanje (2021.), pali smo za dvije pozicije. Švicarska je pak zadržala prvo mjesto s BNP po stanovniku od 69,4 tisuća dolara, očekivanim životnim vijekom od 84,3 godine i prosječnim školovanjem od 13,9 godina. Prema Indeksu ljudskog razvoja najgore je biti stanovnik Somalije u kojoj bruto nacionalni dohodak iznosi tek 1072 dolara, ljudi se u prosjeku školuju tek 1,9 godina, a očekivani životni vijek je samo 56,1 godinu. Poslovni

07.10.2023. (09:05)

Život na sjeveru

Ne teče samo med i mlijeko: 10 stvari koje otežavaju život u Kanadi

Majority of Canadians unprepared for a winter emergency: poll - National | Globalnews.ca

Jedan korisnik Reddita postavio je pitanje: što sve ne valja ako živite u Kanadi? Odgovora je bilo svakakvih, od toga da su stanarine visoke, kuće nedostupne i skupe baš kao i pretplate za mobitele, mliječni proizvodi i alkoholna pića pa do “Ogromne su udaljenosti. Jeftinije je letjeti u Europu nego u mnoga mjesta u Kanadi”. Punkufer s Buzzfeeda prenosi 10 najzanimljivijih odgovora. Evo nekih:

  • “Posjedovanje nekretnine. Mnogi ljudi ne mogu ni sanjati o prestanku plaćanja stanarine i kupnji stana.”
  • “Činjenica da policija liječi krizu mentalnog zdravlja. Mislio sam da se moji porezni novci troše na zdravstvenu zaštitu.”
  • “Zima. Sve sam rekao”
  • “Život u neposrednoj blizini SAD-a znači da američki mediji često dominiraju nad kanadskim. Kanađani često više pozornosti pridaju američkim izborima nego svojima.”

 

05.03.2023. (21:00)

"Kada je bio potres na Baniji, skupljali smo donacije za jednu obitelj kojoj smo pomagali. To nas je ujedinilo kao zajednicu"

Nije samo jedna od najljepših stambenih zgrada u Hrvatskoj već i brižna zajednica dobrih susjeda

Komentari i mišljenja - Sve funkcionira kada shvatimo da je zgrada mala (ili velika) zajednica - Zgradonačelnik.hr

Pozitivni primjeri mogu motivirati i druge predstavnike stanara da u svojim zgradama krenu u poboljšanje kvalitete života stanara. Jedan od takvih primjera je priča Nataše Lujanac o stambenoj zgradi u Zagrebu na adresi Vrisnička 16-22. “Osnovala sam odmah na početku WhatsApp grupu i Facebook grupu te smo s vremenom prikupili i većinu e-mail adresa. Na ovaj način smo se još bolje povezali i komunikacija je bila brža. Uskoro su se suvlasnici počeli osjećati kao dio tima, dio čiji je glas bitan. Počelo se događati i to da se susjedi iskreno pozdravljaju, druže i vole te iskazuju zahvalnost na ovakvoj zajednici. Jedna nova susjeda je rekla da je odlučila živjeti baš u našoj zgradi kada je vidjela kako smo je uredili i okitili za blagdane i kako se susjedi druže i poštuju. Rekla je: ‘U ovakvoj zgradi želim živjeti!'” Zgradonačelnik

 

21.01.2021. (21:30)

Liječi se češnjakom i rakijom

Hrvatska – jedna od država s najnižim izdvajanjem za zdravstvo

Hrvatska ima jedan od najnižih očekivanih životnih vijekova, po BDP-u zaostaje za ostalim zemljama EU, suočena je s relativno visokim udjelom starijih osoba, a pretilost je rastući problem hrvatske djece – stoji u izvješću bankarske grupacije BFF. U analizi 9 država – Italija, Hrvatska, Češka, Francuska, Grčka, Poljska, Portugal, Slovačka i Španjolska – naša je država s najnižom potrošnjom na zdravstvo. Tportal

22.10.2020. (16:30)

Vrh je na vrhu

Čakovec – najbolji veliki grad u Hrvatskoj po kvaliteti života

Najbolji grad za život u Hrvatskoj izabran je prema 26 kriterija poput prosječnog dohotka po stanovniku, udjela izdvajanja za obrazovanje, zaštitu okoliša, subvencioniranje cijene prijevoza te indeks starenja stanovništva, a sve to u nekoliko proračunskih godina unazad. Po tim kriterijima Čakovec je najbolji. U užem izboru bili još Zagreb, Varaždin, Dubrovnik i Samobor. Regionalni

17.06.2020. (13:30)

Simple life, happy life

U Zagrebu bi preživljavali, na Kordunu dobro žive od uzgoja jagoda

Zagrepčani Boro i Jadranka Ožegović preselili su iz grada u malo mjesto Čremušnica na Kordunu. Žive od uzgoja jagoda. – Jadrankina i moja mirovina zajedno iznose oko četiri tisuće kuna. U Zagrebu bi s toliko jedva preživjeli, a na Kordunu smo pravi bogataši. Ne živimo u izobilju, ali imamo taman koliko nam treba. Svaki dan odlazim na tržnicu, posložim jagode na tezgu, pa se nešto i proda. Nisu to bogznakakvi novci, ali pokriju sitnije troškove, želje i potrebe poput mojih cigareta i benzina za auto pa sam zadovoljan. Osim toga, rad u vrtu oboma dobro dođe, nekako nas oplemenjuje i smiruje, kaže Boro.

08.11.2019. (00:30)

SuperIgor

Igor Rudan: Moći ćemo krasti rješenja koja je evolucija dala drugim vrstama

Preuzimanjem i prisvajanjem nadljudskih osobina nekih živih bića ljudi bi se mogli modificirati u praktički neuništiva živa bića koja ne stare niti obolijevaju, imaju dodatna osjetila, a prilagođena su i životu u svemiru. Vrijeme kada će sve to postati moguće približava se velikom brzinom – piše Igor Rudan u najnovijem nastavku svog feljtona o duljini i kvaliteti života.

21.09.2018. (17:50)

Budimpešta među 5 gradova u kojima je unazad 10 godina najviše porasla kvaliteta života, kad se gleda cijeli svijet