Idemo na sjever
Rang-lista kvalitete života: Skandinavci na vrhu, SAD tek na 27. mjestu
Istraživanje Poslovne škole Wharton na 85 zemalja pokazalo je da Skandinavija nudi najbolju kvalitetu života, a predvodi je Švedska s maksimalnih 100 bodova. Zbog snažnih socijalnih sustava i stabilnih gospodarstava u top 10 plasirale su se i Danska, Finska te Norveška, dok izvan Europe taj status imaju samo Kanada i Australija. Na dnu ljestvice nalaze se ratom i konfliktima pogođene Ukrajina, Iran i Libanon. Sjedinjene Američke Države zauzele su tek 27. mjesto – najlošije među članicama skupine G7, ponajviše zbog rastuće imovinske nejednakosti, visokih troškova zdravstva i političke polarizacije. Mental Floss