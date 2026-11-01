Propuh u sustavu
Ranjivost PHP-a ugrozila web stranice: Kako se zaštititi od kibernetičkih prijetnji
Otkriven je ozbiljan sigurnosni propust u PHP-u, programskom jeziku na kojem se temelji oko 70 % web stranica. Agencija NSA upozorava da napadači mogu preuzeti kontrolu nad poslužiteljima, kradi podatke i rušiti usluge. Iako je krpanje takvih sustava složeno, stručnjaci pozivaju i građane na oprez. Zaštititi se možete uključivanjem višestupanjske potvrde identiteta (MFA), korištenjem jedinstvenih lozinki i digitalnih ključeva te aktiviranjem automatskih nadogradnji na telefonima, računalima i usmjerivačima. Također, budite oprezni sa sumnjivim poveznicama jer kriminalci često koriste vijesti o napadima za nove prijevare. tportal