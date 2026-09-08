Raos: Lički slučaj politički snažniji od uobičajenog lokalnog otpora odlagalištu, no masovnost i uspjeh nisu isto - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

'Smeće se može odvesti, nepovjerenje mnogo teže'

Raos: Lički slučaj politički snažniji od uobičajenog lokalnog otpora odlagalištu, no masovnost i uspjeh nisu isto

Ličko-senjska županija zauzima 5353 četvorna kilometra, gotovo desetinu hrvatskog kopnenog prostora, ali je prema popisu 2021. imala samo 42893 stanovnika. Deset godina ranije imala ih je 50927. U rujnu 2023. u županiji je bilo 18369 zaposlenih, najmanje u Hrvatskoj. Rijetka naseljenost sama po sebi ne proizvodi kriminal. Ona, međutim, može značiti slabiji društveni nadzor, manju medijsku vidljivost i skromniji administrativni kapacitet. U takvom prostoru privatna zarada postaje koncentrirana, dok se rizik raspoređuje na malobrojne ljude s manjom političkom težinom.

Prosvjed uspijeva kada moralno jasan događaj, oduzeta koncesija, smanjena mirovinska prava ili zakopan otpad, dobije zahtjev koji se može izmjeriti. ‘Sanirajte otpad i utvrdite odgovornost’ dobra je početna poruka. Za stvarni uspjeh mora dobiti datum, nositelja i kriterij završetka: kada počinje iskopavanje, kojom će se tehnologijom materijal obraditi, gdje će završiti… Višeslav Raos za tportal


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Jučer (10:00)

Da ti se zgadi život

Kriza s otpadom u Lici i Varaždinu: Voda iz vodovoda sigurna, privatni bunari i tlo pod povećalom

Nakon nalaza USKOK-a o ilegalnim odlagalištima otpada u Gospiću i Varaždinu, javnost je zabrinuta zbog opasnih tvari. Voda iz javnog vodovoda je zdravstveno ispravna, no HZJZ upozorava na mikrobiološko onečišćenje privatnih bunara. Stručnjaci su u podzemnim vodama i tlu otkrili mikroplastiku te visoke koncentracije teških metala poput kadmija i olova. Ističu da specifičan krški teren omogućuje brzo širenje zagađenja te da je stanje ekvivalentno požaru. Zbog specifičnog krša zagađenje se podzemljem može proširiti za svega nekoliko dana. Predstoji dugotrajna sanacija i izvoz otpada u inozemstvo, dok Vlada najavljuje izmjene Zakona o gospodarenju otpadom i pojačani monitoring. Incident je razotkrio nespremnost sustava te potrebu za boljom opremom i osnivanjem “zelene policije”. HRT, tportal

Jučer (10:00)

Nije vam Lika za eksperimente

Što skriva ilegalni otpad u Lici: Stručni uvid u opasnosti i zablude

Ilegalno odlagalište otpada u Lici uzrokovalo je znatno onečišćenje metala u tlu i prodor tzv. “vječnih kemikalija” (PFAS) u podzemne vode, objašnjava ekotoksikolog prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger. Iako PFAS u vodi dvostruko premašuje dopuštene granice za pitku vodu, zahvaćena bušotina se ne koristi za piće pa stanovnici nisu izravno ugroženi. Najveći rizik predstavljaju metali, poput antimona pronađenog u kupusu. Javna vodoopskrba nije ugrožena, no stručnjak upozorava da ciljane analize propuštaju većinu tvari te da je nužno hitno uklanjanje izvora otpada. Index

Ponedjeljak (16:00)

Ulazimo u doba otpadocena

Petrić: U krškom prostoru se ne može kontrolirati ono što je ispod, posebno voda ako se zagadi

Povjesničar i redoviti profesor na FFZG, ujedno jedan od naših pionira ekohistorije gostovao je u Dnevnoj sobi: Još su stari Grci bili svjesni degradacije zemljišta i njezinih posljedica, posebno u vidu posječenih šuma. Petrić je jedan od prvih ljudi iz domaćih znanstvenih krugova koji je i puno prije ekološke katastrofe u Gospiću zagovarao da pojam ekocida uđe u zakonodavstvo. Ekohistorija ga je dovoljno poučila da društva koja nemaju uređene i jake institucije su povijesno gledano uvijek ranjivija od onih koje ih imaju, navodeći tu primjer Nizozemske. Petrić od jeseni kreće s predavanjem antropocena, za koji kaže da ga se može podijeliti na „plastikocen“ i „otpadocen“ o kojima se nažalost ne može govoriti da u sebi posjeduju procese razgradnje, dodavši da „otpadocen“ dakako obuhvaća i sferu korupcije institucija. Ravno do dna

Nedjelja (09:00)

HDZ prima batine kao Hrgović, ali pitanje je hoće li na kraju pobijediti

Politički analitičari: Prosvjed zbog otpada u Lici iznimno uspješan, Plenkovićeva loša komunikacija dovela 50.000 ljudi na ulice

. Politički analitičari Žarko Puhovski i Jerko Trogrlić za Jutarnji ističu da je skup bio iznimno uspješan i demokratski zreo te da je presedan po tome što nije bio ideološki obojen niti se tražio pad Vlade. Obojica naglašavaju da je masovnom odazivu značajno pridonio sam premijer Andrej Plenković svojom lošom komunikacijom i nazivanjem zabrinutosti građana “histerijom”. Dok su pojedini ministri poput Branka Bačića primijenili bolji, samokritičniji pristup, Vladi se zamjera nedostatak reakcije i devetomjesečna praznina na mjestu glavnog državnog inspektora.

  • Skup je ujedinio građane i političare različitih opcija, a prošao je mirno bez policijskih intervencija. Organizatori su poručili da je ovo poruka cijele Hrvatske, dok je ministrica Marija Vučković nakon prosvjeda najavila da će Vlada cjeloviti plan sanacije predstaviti do 20. rujna. Index, tportal
  • ‘Kad smeće vlada, otpad postaje krajolik’, ‘Ne damo se trovati, nećemo mirovati’, samo su neke od poruka koje su hrvatski građani okupljeni na velikom subotnjem prosvjedu za Liku uputili vladajućima (Nacional)
  • Svjetske agencije izvještavale o velikom prosvjedu (HRT)
Subota (14:30)

Svi protiv smeća

‘Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku’: Deseci tisuće prosvjednika ispunili glavni zagrebački trg

Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na mirnom prosvjedu “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” povodom afere s opasnim otpadom u Gospiću. Povorka se s Tomislavca preselila na dupkom pun Trg bana Jelačića. Prosvjednici i brojne ekološke građanske inicijative traže hitnu sanaciju terena, utvrđivanje odgovornosti te zabranu uvoza otpada. Iz Vlade poručuju da postupaju sustavno i transparentno, dok oporbu optužuju za politikanstvo. Index, Jutarnji, tportal, N1

  • Stotine transparenata u Zagrebu, ne štede nikoga (Jutarnji)
  • Traju govori, ljudi skandiraju: “Odlazi, HDZ!” (Index)
  • Reporteri Jutarnjeg lista popeli su se na pozornicu na Trgu bana Josipa Jelačića, a tu je i velika galerija fotki (Index)
  • Komentari na Forumu

 

Subota (09:00)

Prvo na prosvjed, a onda na izbore

Lički krš i opasni otpad: Znanstveni alarm bez političkih uljepšavanja

Profesor Branimir K. Hackenberger i dr. sc. Tamara Đerđ sa Sveučilišta u Osijeku besplatno su objavili knjižicu “Otpad na području Like” u kojoj ličku ekološku krizu objašnjavaju činjenicama, a ne politikom. Index

Ključni uvidi:

  • Opasne vode: Svaka godina odgode sanacije stvara novih ~10.000 m³ opasne procjedne vode.
  • Slijepa pjega: Rutinskim analizama vode ne primjećuje se čak 79% potencijalno opasnih tvari.
  • Problem krša: Onečišćenje se kreće brzo, a testiranja 4 puta godišnje imaju tek 2-5% šanse da ga uopće detektiraju.
  • Financijski šok: Na svaki euro ilegalne zarade dolazi 9 eura javnog novca za sanaciju (ukupno oko 35 mil. €).

Autori pozivaju građane na informiranost, a znanstvenike na prekid šutnje. Knjižica je besplatno dostupna za preuzimanje na Google Driveu.

Subota (00:00)

Kriminalcima četiri milijuna zarade, a državi do 125 milijuna troška

Razotkrivanje ekokriminala u Lici: Kako je talijanski i slovenski opasni otpad završio zakopan u Gospiću

Faktograf rezimira: Kriminalna mreža zaradila je četiri milijuna eura ilegalnim dovoženjem desetaka tisuća tona opasnog otpada u Liku, zloupotrebljavajući rupe u zakonodavstvu i lažirajući deklaracije. Dok su kriminalci profitirali s minimalnim rizikom, ukupni troškovi sanacije opasnog i infektivnog otpada u Gospiću mogli bi stajati između 10 i 125 milijuna eura. Hrvatska nema postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada, zbog čega se oporaba mora tražiti u inozemstvu. Građani, zabrinuti za tlo i vodu, odgovornost i hitnu reakciju vlasti traže na prosvjedu u Zagrebu. Faktgoraf

Petak (13:00)

Lički najlon-party

Privremeno rješenje za smetlišno pitanje: Kostak folijom štiti 20.000 kvadrata u Gospiću

Član Uprave tvrtke Kostak, Marino Vasilj, najavio je privremeno prekrivanje 20.000 četvornih metara otpada u Gospiću vodonepropusnom geomembranom. Radovi traju 30 dana i trebali bi završiti do sredine listopada, čim završi žalbeni postupak. Vasilj naglašava da nije riječ o zbrinjavanju otpada, već o zaštiti od oborinskih voda. Osvrnuo se i na optužbe u Sloveniji, tvrdeći da se radilo o privremenom nepravilnom skladištenju koje je sanirano. Dodao je kako ne vidi problem u tome što je prvoosumnjičeni u toj aferi, Miljenko Muha, ujedno i predsjednik uprave hrvatske podružnice. RTL Danas, Nacional, Jutarnji

Petak (12:00)

Spavate li mirno?

Veliki prosvjed za Liku u Zagrebu: Građani traže hitnu sanaciju opasnog otpada

U subotu se u Zagrebu održava prosvjed “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” u organizaciji građanske inicijative “Gospić je naš dom”. Okupljanje sudionika zakazano je za 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će mirna povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u 12 sati predviđen središnji dio programa. Organizatori iz Gospića i Otočca stižu s najmanje sedam rasprodanih autobusa. Traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada te objavu analiza tla i vode. Premda je premijer Plenković tri dana uoči prosvjeda najavio ubrzanje sanacije, inicijativa smatra da se time tek sanira politička šteta. Naglašavaju da prosvjed nije politički, odbacuju etiketiranja i upozoravaju na ogromnu reputacijsku štetu koju afera nanosi lokalnim OPG-ovima. Jutarnji, tportal, Index, RTL Direkt (Jutarnji)…

  • Neki prognoziraju kako će to biti najmasovniji prosvjed dosad (Index)
  • Branitelji pozivaju na prosvjed: “Na istom mjestu kao prije 35 godina. Hodamo uz njih!” (N1) i sindikati podržavaju prosvjed (HRT)
  • Dolazak u Zagreb najavljuju političari od Možemo! i SDP-a do Mosta, Centra, stranke Drito i DOSIP-a (24 sata)
  • Poznati Hrvati ujedinili se uoči prosvjeda u Zagrebu: Više od 300 njih potpisalo zajedničku građansku inicijativu (tportal)
  • Dio ugostitelja sprema se za podršku prosvjednicima koji će doći u subotu u središte grada. Pripremaju popuste (Zagreb.info)
  • Raspravljaju na Forumu
  • Likaclub podsjeća na najveći prosvjed u povijesti Hrvatske, onaj za Radio 101
03.09. (12:00)

Balada o Lici

Fond objavio detalje sanacije u Gospiću: Uklanjanje vreća, zaštitna folija i redoviti monitoring

Fond za zaštitu okoliša odabrao je izvođače za uklanjanje 650 tona otpada u vrećama te privremeno prekrivanje 33.000 tona zakopanog materijala folijom. Unatoč kritikama na račun tvrtke Kostak, postupci su provedeni zakonski, uz rok žalbe od deset dana. Do kraja rujna očekuje se plan trajne sanacije zakopanog otpada. Paralelno se analiziraju ponude za dodatnih 4.500 tona rasutog materijala, dok nadležne službe potvrđuju da su voda i zrak i dalje zdravstveno ispravni. HRT, tportal