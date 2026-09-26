Sebi uzme što mu ostane
Ugostitelju od svake pizze vrijedne 12 eura ostane samo 1,38 eura zarade
Cijena jela u restoranu ne odražava samo trošak namirnica, već uključuje brojne operativne troškove. Na primjeru jela koje gosta košta 12 eura, raspodjela sredstava otprilike izgleda ovako:
- PDV: Oko 1,38 eura (13% poreza) odlazi državi.
- Namirnice: Oko 3 eura troši se na same sastojke.
- Plaće i radna snaga: Između 3,20 i 3,60 eura usmjereno je na zaposlenike.
- Najam i režije: Oko 1,40 eura otpada na prostor, energente i komunalije.