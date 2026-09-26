Ugostitelju od svake pizze vrijedne 12 eura ostane samo 1,38 eura zarade - Monitor.hr
Subota (12:00)

Sebi uzme što mu ostane

Ugostitelju od svake pizze vrijedne 12 eura ostane samo 1,38 eura zarade

Cijena jela u restoranu ne odražava samo trošak namirnica, već uključuje brojne operativne troškove. Na primjeru jela koje gosta košta 12 eura, raspodjela sredstava otprilike izgleda ovako:

  • PDV: Oko 1,38 eura (13% poreza) odlazi državi.
  • Namirnice: Oko 3 eura troši se na same sastojke.
  • Plaće i radna snaga: Između 3,20 i 3,60 eura usmjereno je na zaposlenike.
  • Najam i režije: Oko 1,40 eura otpada na prostor, energente i komunalije.

Index


Slične vijesti

21.06. (12:00)

Zato ja sve volim medium

Mit o raku s tanjura: Crne pjege na pizzi bezopasne, pravi rizik vreba s lošeg roštilja

Mitovi o kancerogenosti „leopardastog” ruba napuljske pizze nemaju znanstveno uporište u svakodnevnoj prehrani. Iako izloženost visokim temperaturama stvara spojeve poput akrilamida, ključ zdravstvenog rizika leži u dozi i trajanju pečenja. Kratka priprema pizze (do 90 sekundi) ne stvara toksičnu karbonizaciju, za razliku od predugo pečenog, masnog i zadimljenog mesa s roštilja. Nekoliko tamnih pjegica rezultat je poželjne Maillardove reakcije koja hrani daje bogat okus. Umjesto panike zbog pjege na tijestu, veći fokus treba staviti na stvarne zdravstvene neprijatelje: pretilost, alkohol, pušenje i sjedilački način života. Igor Berecki za Bug

30.01. (15:00)

Inflacija se po pizzi poznaje

Cijena Margherite pokazuje inflaciju i navike potrošača u Europi

Foodora Pizza Index 2026 pokazuje da je cijena klasične Margherite u Europi porasla 7,75 % na prosjek od 11,96 eura. Norveška prednjači s 17,60 €, Mađarska ostaje najpovoljnija s 8,75 €. Promjene u navikama potrošača otkrivaju rast popularnosti Calzone i Kebabpizze zbog veće „vrijednosti za novac“. Hrvatska prednjači po rastu cijena, približavajući se Beču, dok Slovenija bilježi stabilnost. Pizza postaje jednostavan i ukusan pokazatelj inflacije i ekonomskih trendova. Lider

26.10.2025. (15:00)

Kad tijesto ima doktorat – cijela znanost iza pizze

Tajne savršene Pizza napoletane s Davorom Milićem – profesorom za pizzu

Davor Milić, priznati stručnjak za Pizzu napoletanu, u Tipsy podcastu otkriva tajne autentične napuljske pizze. Naglašava da pizza nije samo hrana, već kultura i strast. Objašnjava gdje mnogi griješe, posebno naglašavajući važnost savršenog tijesta. Ključ je u dugoj i kontroliranoj fermentaciji za probavljivost. Govori o ispravnoj upotrebi brašna tipa “00”, tehnikama miješanja i ručnog oblikovanja. Otkriva na kojoj se ekstremnoj temperaturi (oko 450-500°C) i kratkom vremenu peče vrhunska pizza kako bi se dobio karakterističan, mekani i hrskavi rub (cornicione). Također, priča o kvalitetnim talijanskim sastojcima i povijesti nastanka klasične Margherite. Umjetnost izrade napuljske pizze i sama pizza kao tradicionalna specijalnost imaju zaštićeno zemljopisno podrijetlo i upisane su na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine.

25.08.2025. (12:00)

One happy mistake

U jednom restoranu greškom poslužili pizze – s kanabisom

U pizzeriji Famous Yeti’s u Wisconsinu dogodila se bizarna zamjena ulja: umjesto običnog, u tijesto je završilo ono obogaćeno THC-om. Rezultat – 85 ljudi, od jednogodišnjaka do 91-godišnjaka, doživjelo je simptome akutne intoksikacije: vrtoglavicu, halucinacije i tjeskobu. Nekolicina je završila u bolnici, no nitko nije imao trajne posljedice. Istraga je pokazala da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog lošeg označavanja i zajedničkog skladišta. Restoran je ubrzo ponovno otvoren, a incident ostao kao poučna priča o važnosti sigurnosti hrane i jasnih etiketa. Igor Berecki za Bug

16.06.2025. (01:23)

Dostava pizze oko Pentagona navodno dala naslutiti napad Izraela na Iran, postoji cijela povijest koja ukazuje na povezanost pizze i vojne aktivnosti

14.01.2025. (11:00)

Nemoj da te čuju

Jedan povjesničar tvrdi: Talijanska kuhinja je mit koji postoji tek 50-ak godina

Talijanska kuhinja je poznata, priznata i popularna daleko izvan granica Italije. Ali riječ je mitu, tvrdi ekonomski povjesničar Alberto Grandi. Njegova teorija glasi: talijanska kuhinja je izum star tek oko 50 godina. To je prilično hrabra teza koja baš ne nailazi na odobravanje u Grandijevoj domovini Italiji. Napisao je knjigu u kojoj tvrdi da talijanska pizza postoji tek od 50-ih godina, da talijanske bake zapravo ne znaju kuhati, a dobar parmezan može prije pronaći u Wisconsinu. Tvrdi da Napolitanska pizza nije ni talijanska, već američka. Originalna pizza bila je jelo za siromašne, na tijesto su se stavljali ostaci hrane. No, hrana se s vremenom mijenjala i nadograđivala, odnosno modernizirala. TV prilog na DW

10.02.2024. (09:53)

Deset mjesta gdje ćete pojesti neke od najboljih pizza u Hrvatskoj – i poželjeti se vratiti

02.10.2023. (14:51)

Nakon zamrznute pizze logičan je korak bio tržištu ponuditi i peć

27.06.2023. (22:21)

Arheolozi u ruševinama Pompeja pronašli sliku pizze