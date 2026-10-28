Grije nas sunce s tuđeg krova
Rast potrošnje i uvoza struje u Hrvatskoj otriva visoku cijenu neiskorištenog potencijala sunca i vjetra
Potrošnja električne energije u Hrvatskoj raste zbog toplinskih valova i energetske tranzicije. Iako proizvodnja iz sunčanih elektrana bilježi rekorde, suša je u drugom tromjesečju 2026. smanjila rad hidroelektrana. Hrvatska je ljeti morala uvozom pokriti čak 26,30 % potrošnje, plativši uvezenu struju oko 249 milijuna eura. Zbog geopolitičkih napetosti i skoka cijena plina, veleprodajna cijena struje dosegnula je visoke razine. Izgradnjom vlastitih obnovljivih izvora i baterijskih spremnika izbjegao bi se golemi oportunitetni trošak uvoza te bi se osigurala energetska neovisnost i stabilnost sustava. Ekonomski lab