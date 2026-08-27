Ne ponovio se
Ratko Mladić: Kronika jednog ratnog zločinca
Ratko Mladić, zapovjednik Vojske RS-a i osuđeni ratni zločinac, umro je u zatvorskoj bolnici u 84. godini.
- Kolovoz 1991.: Kao časnik JNA zapovijeda napad na hrvatsko Kijevo
- Svibanj 1992.: Preuzima VRS i započinje trogodišnju opsadu Sarajeva, priznajući u skupštini da je plan etničkog čišćenja genocid
- Ožujak 1994.: Kći Ana ubija se u Beogradu doznavši za očeve zločine
- Srpanj 1995.: Zapovijeda genocid u Srebrenici i ubojstvo 8.000 Bošnjaka
- Lipanj 2021.: Haški sud pravomoćno ga osuđuje na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine
Priznanje genocidne politike: Još u svibnju 1992. godine na skupštini bosanskih Srba javno je upozorio civilno vodstvo (Karadžića i Krajišnika) da njihov politički plan razbijanja BiH i etničkog čišćenja zapravo predstavlja genocid, koji je potom i sam proveo na terenu. Do kraja suđenja ostao je disruptivan, prkosan i bez ikakve autorefleksije ili priznanja krivnje, smatrajući se herojem.
- Njegov lik i velikosrpska propaganda iz 90-ih postali su globalni antimuslimanski meme (“Remove Kebab”), kojim se inspirirao i terorist Brenton Tarrant tijekom pokolja u Christchurchu na Novom Zelandu. Index
- General Ademi prisjetio se kako su obranom Šibenika 1991. spasili Dalmaciju i zadali prvi veliki vojni poraz Ratku Mladiću, razotkrivši ga kao gubitnika koji se umjesto u bitkama dokazivao zločinima nad civilima ( Al Jazeera Balkans, Index)