Bit će gužvi, ali s više zelenila
Rekonstrukcija križanja Selske i Horvaćanske vrijedna 1,5 milijuna eura, neke se trake ukidaju
Cilj zahvata je povećanje sigurnosti i davanja prednosti javnom prijevozu te pješacima i biciklistima. Radovi, koji bi trebali trajati tri mjeseca, obuhvaćaju uspostavu žute trake za autobuse na Selskoj, premještanje tramvajskog stajališta „Knežija” i izgradnju fizički odvojenih pješačko-biciklističkih staza. Širina sjevernog kolnika Horvaćanske smanjit će se s 13,20 na 6,50 metara, a ukidanjem dviju traka oslobodit će se prostor za novi zaštitni zeleni pojas. Modernizirat će se i semafori, javna rasvjeta te hortikultura. Večernji, tportal