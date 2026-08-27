Bit će gužvi, ali s više zelenila

Nitko ne može u potpunosti rekonstruirati kako je izgledao drevni Rim u svom punom sjaju, ali je moguće, prema ostacima koje imamo danas i uz pomoć 3D tehnologije, vizualizirati kako su izgledale tadašnje građevine te kako je izgledala njegova struktura. Upravo to su i napravili u Rome Rebornu, akademskom istraživanju realiziranom u suradnji s Khan akademijom, čija je glavna misija stvoriti potpuni model Rima s njegovim najvećim građevinama. Zasad je napravljena rekonstrukcija Rima iz 320. godine poslije Krista, a cilj je da se uzmu povijesni prikazi grada i stvore realistični modeli u svakom razdoblju razvoja Rima, od 1000. godine prije Krista pa sve do 552. godine poslije Krista. Telegram, Daily Mail