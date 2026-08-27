Rekonstrukcija križanja Selske i Horvaćanske vrijedna 1,5 milijuna eura, neke se trake ukidaju - Monitor.hr
Prekjučer (13:00)

Bit će gužvi, ali s više zelenila

Rekonstrukcija križanja Selske i Horvaćanske vrijedna 1,5 milijuna eura, neke se trake ukidaju

Cilj zahvata je povećanje sigurnosti i davanja prednosti javnom prijevozu te pješacima i biciklistima. Radovi, koji bi trebali trajati tri mjeseca, obuhvaćaju uspostavu žute trake za autobuse na Selskoj, premještanje tramvajskog stajališta „Knežija” i izgradnju fizički odvojenih pješačko-biciklističkih staza. Širina sjevernog kolnika Horvaćanske smanjit će se s 13,20 na 6,50 metara, a ukidanjem dviju traka oslobodit će se prostor za novi zaštitni zeleni pojas. Modernizirat će se i semafori, javna rasvjeta te hortikultura. Večernji, tportal


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