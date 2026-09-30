Za uzburkati valove
Rene Bitorajac kao Maks Luburić u novom filmu Lordana Zafranovića
U novom dvodijelnom filmu Lordana Zafranovića “Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“, koji tematizira stradanje civila i djece u Drugom svjetskom ratu. Film 2. listopada 2026. otvara FEST u Beogradu. Iako su se pojavile glasine o otkazivanju dolaska hrvatskih glumaca zbog navodnih prijetnji i bojazni od političke propagande, Bitorajac je oštro demantirao prijetnje. Istaknuo je kako je ulogu gradio slojevito, izbjegavajući karikature. U glumačkoj postavi su i Leon Lučev, Bojan Navojec te Anica Dobra. Projekt dug čak četrdeset godina temelji se na scenariju iz 1986. koji su napisali Lordan Zafranović i Arsen Diklić. Film traje oko četiri sata, a snimljen je i u formi televizijske serije u sedam epizoda. Zafranović se ovim djelom vraća svojoj stalnoj temi anatomije zla i antifašističkom opusu, nastavljajući bez kompromisa prikazivati sirovo nasilje, čime nastavlja vizualni rukopis poznat još iz kultne Okupacije u 26 slika. tportal, Nacional