Za uzburkati valove

Da, Maksa Luburića kao povjesna ličnost također nije nešto što bi lako propustio ni s umjetničke, ni s ljudske strane. Možda je bitno naglasiti da smo mi taj film snimali 2023. godine, dakle prije tri godine, kada su okolnosti u Srbiji bile nešto drugačije nego danas. Tad još nema studenta, nema ćacija i retorika je bitno drugačija. Ugovor potpisujemo tada s uglednom producenskom kućom Minacord Media, Željka Joksimovića. Dakle, ni sa kakvim Vučićima, Dodicima i slično, što nam se nažalost danas pripisuje, oglasio se naš glumac, pojasnivši kako je cilj bio odlazak na festivale, no kako se montiranje filma odužilo na tri godine i iskoristilo u političko-propagandne svrhe. Podsjetio je kako je slične kritike na svoj račun dobivao i nakon Svadbe. tportal