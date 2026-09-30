Rene Bitorajac kao Maks Luburić u novom filmu Lordana Zafranovića - Monitor.hr
Srijeda (10:00)

Za uzburkati valove

Rene Bitorajac kao Maks Luburić u novom filmu Lordana Zafranovića

U novom dvodijelnom filmu Lordana Zafranovića “Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“, koji tematizira stradanje civila i djece u Drugom svjetskom ratu. Film 2. listopada 2026. otvara FEST u Beogradu. Iako su se pojavile glasine o otkazivanju dolaska hrvatskih glumaca zbog navodnih prijetnji i bojazni od političke propagande, Bitorajac je oštro demantirao prijetnje. Istaknuo je kako je ulogu gradio slojevito, izbjegavajući karikature. U glumačkoj postavi su i Leon Lučev, Bojan Navojec te Anica Dobra. Projekt dug čak četrdeset godina temelji se na scenariju iz 1986. koji su napisali Lordan Zafranović i Arsen Diklić. Film traje oko četiri sata, a snimljen je i u formi televizijske serije u sedam epizoda. Zafranović se ovim djelom vraća svojoj stalnoj temi anatomije zla i antifašističkom opusu, nastavljajući bez kompromisa prikazivati sirovo nasilje, čime nastavlja vizualni rukopis poznat još iz kultne Okupacije u 26 slika. tportal, Nacional


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Danas (10:00)

Umjetnost u drugom planu

Bitorajac o snimanju Zafranovićevog filma: To je snimljeno prije tri godine, kada nije bilo ‘ćacija’

Da, Maksa Luburića kao povjesna ličnost također nije nešto što bi lako propustio ni s umjetničke, ni s ljudske strane. Možda je bitno naglasiti da smo mi taj film snimali 2023. godine, dakle prije tri godine, kada su okolnosti u Srbiji bile nešto drugačije nego danas. Tad još nema studenta, nema ćacija i retorika je bitno drugačija. Ugovor potpisujemo tada s uglednom producenskom kućom Minacord Media, Željka Joksimovića. Dakle, ni sa kakvim Vučićima, Dodicima i slično, što nam se nažalost danas pripisuje, oglasio se naš glumac, pojasnivši kako je cilj bio odlazak na festivale, no kako se montiranje filma odužilo na tri godine i iskoristilo u političko-propagandne svrhe. Podsjetio je kako je slične kritike na svoj račun dobivao i nakon Svadbe. tportal

Prekjučer (18:00)

I još s crvenim tepihom na propuhu

“Zlatni rez 42”: Kontroverzni film Lordana Zafranovića o djeci Kozare pred premijerom

Novi film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 – Djeca Kozare, koji istražuje ustaške zločine u Jasenovcu, otvara 53. beogradski FEST (program). Projekt prate brojne kontroverze – od povijesne manipulacije na plakatu do bojkota dijela publike i izostanka hrvatskih glumaca (Renea Bitorajca i Leon Lučeva) na premijeri u Beogradu. Iako glumci demantiraju medijske napise o prijetnjama ultradesničara, ističu da ne žele sudjelovati u političkoj propagandi. Film, koji je redatelj opisao svojim “završnim udarcem”, financirale su ponajviše institucije Srbije i Republike Srpske nakon što su ga godine pratile financijske i političke prepreke. Index, Jutarnji

03.03.2024. (15:00)

Zavisi na čijoj si strani

Lordan Zafranović priprema film o zločinima u Jasenovcu: ‘Očekujem skandal, ali to je zaslužio’

Skidam tu ustašku košulju sa sebe filmom, drugačije ne mogu, jer nisam političar. I stalno ih na to podsjećam, gdje god mogu. Ali, nešto je tu zapelo od 1945. No, ovo je mali prilog u ime tog mog naroda koji me školovao, slao na stipendije, pa red je da mu nešto i vratim. Poslije ovog filma nema dalje, potrošio sam sve i to je moj završni udarac. Film će trajati sto godina, to garantiram!, rekao je 80- godišnji redatelj Zafranović o svom posljednjem filmu, koji je napokon od 80-ih uspio staviti na montažni stol. Film će se zvati Zlatni rez 32. Nova.rs. Jutarnji

03.06.2018. (11:04)

Lordan Zafranović: Danas svaka budala može snimiti film, sve je otišlo u ništa

Redatelj Lordan Zafranović u intervjuu za Klix.ba: “Nema nikakve razlike između 1941. i 1991. godine. Mirko Kovač, Danilo Kiš, Ranko Munitić i mnogi ljudi s kojima sam radio bili su razočarani jer se zlo ponovilo i to u istom scenariju. Ja sam upozoravao šta bi se moglo dogoditi ako se zlo ne spriječi, a ljudi su opet krenuli u rat puni mržnje, propagande i užasa. Rat nije samo ubio ljude i srušio pola zemlje, već je razbio mozak do te mjere da je veoma teško uspostaviti kontakt s realnošću”. Klix