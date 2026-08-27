Vrati te u prošlost

Čvrsta gradnja, naime, podrazumijeva ciglu i beton, dok se ovi paneli slažu kao u montažnoj gradnji. Dakle, kod gradnje se koriste ispunjeni drveni paneli koji se vrlo brzo sklapaju i umjesto materijala poput mineralne vune ili stiropora za izolaciju se koristi slama. Kompanija iz Slovačke koristi tehnologiju prešanja slame u svim smjerovima, a rezultat je gusto nabijena, čvrsta slama koja teži čak 110 kilograma po kubnom metru što se pokazalo kao vrlo čvrst i otporan materijal, te odlična prirodna izolacija. Par koji je kod nas želio takvu kuću im se javio da bi saznali da surađuju i s ostalim zemljama EU, a tamo su ih odmah spojili sa svojom partnericom iz Hrvatske. Kuću im je sagradila tvrtka koja se prije nije susrela s takvom vrstom gradnje, ali iz koje su bili voljni uhvatiti se novog izazova. Rezultat, kažu vlasnici ove inovativne kuće – je iznad očekivanja. Haus, Drava.info