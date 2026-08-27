Vrati te u prošlost

Renesansni festival posjetilo više od 50 tisuća ljudi, sudjelovalo oko 1300 - Monitor.hr
Prekjučer (18:00)

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Renesansni festival posjetilo više od 50 tisuća ljudi, sudjelovalo oko 1300

Video Turističke zajednice grada Koprivnice prikazuje presjek ovogodišnjeg rekordnog Renesansnog festivala, koji se svake godine organizira u drugoj polovici kolovoza već 19 godina i traje četiri dana. Smješten je kod povijesne oružarnice, nekadašnjeg ulaska u grad i uz tamošnju Bašću, veliku livadu koja tijekom godine služi kao sajmište. Svi sudionici, obrtnici i ugostitelji kostimirani su u srednjovjekovnu odjeću, a službeni se program odvija na nekoliko punktova. Bude tu konjičkih i viteških borbi, vatrenih showova i večernji “Napad na grad”. Diva (Večernji) Posjetitelji, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, imaju zamjerke na prevelike redove kod kupnji ulaznica u udarnim terminima, no to će, nadaju se, popraviti za iduću godinu.


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