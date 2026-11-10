Reuters slavi 175 godina: Kako su novinske agencije pronašle novog ključnog kupca u umjetnoj inteligenciji - Monitor.hr
Danas (14:00)

Od golubova pismonoša do hrane za chatbotove

Reuters slavi 175 godina: Kako su novinske agencije pronašle novog ključnog kupca u umjetnoj inteligenciji

Obilježavajući 175 godina postojanja, novinska agencija Reuters i njezini konkurenti poput AP-a i AFP-a iznova potvrdjuju svoju povijesnu ulogu posrednika. Premda publicitet na društvenim mrežama i pad povjerenja od odvlače čitatelje s tradicionalnih medija, agencije su pronašle nov izvor prihoda licenciranjem bogatih arhiva vodećim AI tvrtkama poput Mete, OpenAI-ja i Googlea. Dok chatbotovi trebaju provjerene podatke za treniranje modela, živi tok vijesti ostaje rezerviran za pretplatnike, omogućivši agencijama stabilan financijski rast u novom digitalnom dobu. Bug


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Nakon što ga je njemački medijski div Axel Springer kupio za 769 milijuna dolara, britanski Telegraph planira otpustiti oko sto zaposlenika, uglavnom iz redakcija kulture i sporta. Uprava je odluku objavila putem e-maila, objasnivši da su otpuštanja nužna za transformaciju vodećeg britanskog lista u globalnu medijsku tvrtku pokrenutu umjetnom inteligencijom. Glavni ciljevi novog vlasnika su ubrzanje digitalne transformacije, primjena umjetne inteligencije za rast poslovanja te širenje na američko tržište. Index

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AI agregatori na meti izdavača: Kako zaštititi novinarski rad od neovlaštenog preuzimanja

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Budućnost medija u eri umjetne inteligencije: Povjerenje i autorski stav postaju važniji od samih vijesti

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