Od golubova pismonoša do hrane za chatbotove
Reuters slavi 175 godina: Kako su novinske agencije pronašle novog ključnog kupca u umjetnoj inteligenciji
Obilježavajući 175 godina postojanja, novinska agencija Reuters i njezini konkurenti poput AP-a i AFP-a iznova potvrdjuju svoju povijesnu ulogu posrednika. Premda publicitet na društvenim mrežama i pad povjerenja od odvlače čitatelje s tradicionalnih medija, agencije su pronašle nov izvor prihoda licenciranjem bogatih arhiva vodećim AI tvrtkama poput Mete, OpenAI-ja i Googlea. Dok chatbotovi trebaju provjerene podatke za treniranje modela, živi tok vijesti ostaje rezerviran za pretplatnike, omogućivši agencijama stabilan financijski rast u novom digitalnom dobu. Bug