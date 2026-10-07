Tražili ste, dobit ćete

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RH gradi četiri energane za spaljivanje otpada, poznate i lokacije
Hrvatska planira izgraditi do četiri energane za energetsku oporabu otpada ukupnog kapaciteta do 500.000 tona godišnje. Prema riječima Maje Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša, prve lokacije u planu su Bikarac kod Šibenika i Osijek, dok interes pokazuju i Rijeka, Sisak, Kutina te Zagreb. Energane će služiti za zbrinjavanje ostatnog otpada koji se ne može reciklirati i suhog mulja, uz korištenje EU fondova do 2030. godine. O postrojenjima za opasan otpad za sada se još ne raspravlja. Index, Danica