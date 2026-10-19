Ricky Gervais stiže u Zagreb s novim stand-up showom "Legend" - Monitor.hr
Prekjučer (22:00)

Kad već plaćaš taj Netflix, možda je vrijeme da se pojaviš na njemu

Ricky Gervais stiže u Zagreb s novim stand-up showom “Legend”

Britanski komičar Ricky Gervais najavio je europsku turneju sa svojim dosad najosobnijim showom Legend. U sklopu turneje, Gervais će 19. lipnja 2027. godine nastupiti u Areni Zagreb. Cijela turneja trajat će do kraja 2027. godine, kada će show biti snimljen kao njegov peti samostalni specijal za Netflix. Kao i dosad, dio prihoda od prodaje ulaznica Gervais će donirati humanitarnim organizacijama za zaštitu i dobrobit životinja. After 5


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