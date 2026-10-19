Kad već plaćaš taj Netflix, možda je vrijeme da se pojaviš na njemu

Taman kada su se zvijezde Hollywooda ponadale da su se riješile Rickyja Gervaisa, koji ih je nekoliko godina za redom nemilo tlačio na dodjeli Zlatnih globusa, eto njega natrag. “Vi ste bolji od običnih ljudi. Vi to znate i oni to znaju… Ako sam nešto naučio, onda je to da su poznati iznad zakona, a tako i treba biti. Neću ulaziti u grozne stvari koje ste napravili da bi došli ovdje večeras. Streep! Clooney! Neću ni gledati Katie Holmes!”, zločest je bio Gervais. Prezentirajući nagradu za naj glumicu u mjuziklu/komediji spomenuo je i gaf Johna Travolte koji nije znao pročitati ime jedne glumice. Huffington Post