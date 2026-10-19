Kad već plaćaš taj Netflix, možda je vrijeme da se pojaviš na njemu
Ricky Gervais stiže u Zagreb s novim stand-up showom “Legend”
Britanski komičar Ricky Gervais najavio je europsku turneju sa svojim dosad najosobnijim showom Legend. U sklopu turneje, Gervais će 19. lipnja 2027. godine nastupiti u Areni Zagreb. Cijela turneja trajat će do kraja 2027. godine, kada će show biti snimljen kao njegov peti samostalni specijal za Netflix. Kao i dosad, dio prihoda od prodaje ulaznica Gervais će donirati humanitarnim organizacijama za zaštitu i dobrobit životinja. After 5