Prije nego se svi pretvorimo u robote
Riječ godine po Cambridgeovu rječniku je pridjev “human” (ljudski)
U jeku naglog razvoja umjetne inteligencije i straha od gubitka radnih mjesta, Cambridgeov rječnik proglasio je riječ “human” (ljudski) riječju 2026. godine. Ova pobjeda odražava globalnu potrebu za preispitivanjem ljudske svijesti, kreativnosti i onoga što nas razlikuje od strojeva. Leksikografi bilježe porast korištenja izraza poput “ljudski autor”, dok su u konkurenciji bile i riječi poput “agent”, “wholesome” te nizozemski pojam “dusking” za opuštanje u sutonu. HRT