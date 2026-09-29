Robert Knjaz predstavio novi serijal: Cody istražuje hrvatsku kulturu tuluma - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kada radimo party za ekipu...

Robert Knjaz predstavio novi serijal: Cody istražuje hrvatsku kulturu tuluma

U prvoj epizodi novog serijala, Amerikanac Cody istražuje jedinstvena hrvatska pravila zabave. Otkriva da odlazak s tuluma u Hrvatskoj nije jednostavan čin, već složen proces poznat kao “The Croatian Long Goodbye”, koji počinje rečenicom “Idemo mi polako”, a može završiti ponovnim sjedanjem za stol. Pokušaj bijega nerijetko završava neuspješno – osobito ako vas punica vrati natrag. Uz to, Hrvati su skovali vlastiti engleski izraz “partybreaker” za osobu koja želi ranije otići, dok Amerikanci koriste nazive poput “buzzkill”. HRT


Slične vijesti

07.09. (11:00)

Poslovna škola Amazon Prime

The Economist: Sportski dokumentarci naučit će vas više od poslovnih škola

Nakon uspjeha Netflixove serije „Drive to Survive”, koja prati momčadi Formule 1 i stigla je do devete sezone, te dokumentarca „The Last Dance” o sezoni Chicago Bullsa 1997./98., streaming-platforme zaključile su da je publika gotovo nezasitna kada je riječ o sportskim pričama i „filozofiji s klupe”. Ponuda sportskih dokumentaraca danas je toliko velika da bi se cijeli MBA kolegij mogao sastaviti samo od naslova objavljenih ove godine na Netflixu i posvećenih muškom nogometu. Mnogi takvi dokumentarci puni su samopromocije i zapravo su prikriveni PR projekti koji nude malo stvarno korisnih lekcija. Amazonov nedavni „A Beautiful Obsession”, koji prati Pepa Guardiolu tijekom njegove posljednje sezone na čelu Manchester Cityja, rijetka je iznimka i pravi mali priručnik za menadžment. Jutarnji

23.08. (15:00)

Što se može dogoditi kad krivo protumačiš pjesmu

Charles Manson: Od neuspjelog hipi-glazbenika do vođe zloglasnog kulta

Nova Netflixova dokumentarna serija temelji se na 137 dosad neobjavljenih zatvorskih snimki Charlesa Mansona. Prije stravičnih ubojstava 1969., Manson se bezuspješno pokušavao probiti na glazbenu scenu Los Angelesa. Iako mu je bubnjar Beach Boysa, Dennis Wilson, financirao život i snimio njegovu pjesmu “Cease to Exist“, Manson nije uspio dobiti izdavački ugovor. Odbijenice producenata potaknule su ga na okretanje ekstremizmu. Pjesme Beatlesa s White Albuma počeo je interpretirati kao proročanstvo rasnog rata, što je poslužilo kao motivacija njegovim sljedbenicima za brutalne zločine. Magnet

19.08. (14:00)

Kralj lavova, ali bez Mufase i Scara

Četiri godine snimali lava na njegovom putu do odrasle dobi

Nova dokumentarna serija National Geographica Lion, u režiji Jona Favreaua, četiri je godine pratila lavlje mladunče Kija na putu do titule kralja čopora. Ključnu ulogu u snimanju imao je kenijski snimatelj Anthony Njuguna, koji je dronovima DJI Inspire s različitim objektivima hvatao dinamične, niske i bliske kadrirance bez uznemiravanja životinja. Upravljajući dronovima iz terenskog vozila uz pomoć lokalnih vodiča i u bliskoj suradnji s filmskom ekipom, Njuguna je stvorio vizualno impresivnu priču koja gledateljima približava svu ljepotu i složenost lavljih odnosa. PetaPixel

15.07. (12:00)

Jeo se kavijar, ali se nije pio džin

Novi dokumentarac razotkrio koje su scene iz Vuka s Wall Streeta stvarne, a koje nisu

Dokumentarni serijal “Pravi vuk s Wall Streeta” otkriva istinu iza Scorseseova hita. Film je točno prikazao divlju uredsku svakodnevicu (poput brijanja glave za novac i gutanja zlatnih ribica), potonuće jahte, vožnju pod drogom (iako u Mercedesu, ne u Lamborghiniju) te zatvorsku preporuku cimera Tommyja Chonga da napiše memoare. S druge strane, Hollywood je potpuno izmislio susret i podmićivanje FBI agenta na jahti te dramatični oproštajni govor. Također, novac se u Švicarsku nije krijumčario oblijepljen oko tijela, već u običnim kovčezima Louis Vuitton. EW, Index

27.04. (21:00)

Treniraj, moli i jedi svoje vitamine

Hulk Hogan: Real American – zapanjujući uspon i sumoran pad bivše hrvačke zvijezde

Malo je hrvača koji su se uzdigli tako visoko ili pali tako nisko kao Hogan, rođen kao Terry Bollea. Dugo vremena Hogan je bio sinonim za američko hrvanje, kečer za kojeg je znao cijeli svijet. Nikada najfotogeničniji lik, s muškim tipom ćelavosti i bizarnom kožom koja ga je činila da stalno izgleda kao da ima 60 godina, Hogan je posjedovao neobično razumijevanje onoga što gledatelji žele i vole. Junak koji je drapao majice, i izbacivao fraze – redovito vraćan s ruba profesionalnog poraza samo ljubavlju publike – dok je istovremeno zagovarao takav nepokolebljivi sveamerički patriotizam iz Reaganove ere da se tada čak činilo pomalo pretjeranim. Razbio je brak spavajući s jednom od prijateljica svoje kćeri. Snimio je seks snimku koja je procurila u svijet. Pio je. Uzeo je toliko fentanila da su liječnici rekli da ga je to trebalo ubiti. Javno je suosjećao s O. J. Simpsonom. Uhvaćen je u toliko neopisivom rasizmu da je WWE prekinuo suradnju s njim… ukratko, legenda koja je zaslužila dokumentarni serijal. Nacional

22.04. (13:00)

Brzi gutljaj, dugi mamurluk

Uspon i pad “stajačica”: Retrospektiva kulture ispijanja s nogu

Novi dokumentarni serijal Roberta Knjaza “Gdje je nestalo? Ili nije?” oživljava duh sedamdesetih, doba kada su gradovi pulsirali u ritmu birtija stajaćica. Nastale uz tvornice, ove su institucije nudile brzu okrjepu radnicima već od ranog jutra. Kultni “kompletić” (espresso i konjak) postao je standard, a čašice žestice čekale su spremne na šanku. Od zagrebačkih kvartova do splitske rive, stajačnice su brisale klasne razlike okupljajući umjetnike, ribare i profesore. Iako je danas kultura sjedenja prevladala, sjećanje na toplo zajedništvo uz šank i legendarne čuvarice u borosanama ostaje neizbrisiv dio urbane povijesti. HRT

12.02. (09:00)

Prikazao više nego što su neki očekivali

Dokumentarac o Epsteinu opet među najgledanijima na Netflixu u Hrvatskoj

Bazira se na knjizi koju je napisao James Patterson, autori su i John Connolly i Tim Malloy, a na Netflixu je od 2020. Odvjetnik Alan Dershowitz podnio je tužbu protiv Netflixa i producenata serijala Jeffrey Epstein: Filthy Rich, tražeći najmanje 20 milijuna dolara odštete zbog klevete i kršenja ugovora. Dershowitz tvrdi da su ga producenti intervjuirali pod zabludom i prikazali na štetan način, osobito u vezi optužbi koje je odbacio. Serijal, temeljen na knjizi Jamesa Pattersona i suradnika Johna Connollyja i Tima Malloya, ponovno je podigao interes za Epsteinov život i suradnike. Netflix odbacuje tužbu kao neutemeljenu i namjerava se braniti. Spor se odnosi i na njegovu povezanost s žrtvom Virginijom Giuffre. Jutarnji

25.01. (19:00)

Njima je sve na vagi

Rašeta o What’s up, Kina?: Što ljudi jedu, piju, kako žive, kakve su im plaće, kakvi su u sportu… Milić (i dalje) zna napraviti zanimljivu emisiju

Četvrta epizoda “What’s Up Kina” bila je izvrsna. Vitalni novinar na pragu osamdesete dao je sjajan presjek tisućugodišnje kulture i vrlo slikovite opise razlika u odnosu na Europu. Ušavši u kineski hotel, u sobi je, među ostalim, zatekao vagu! To je standardno u hotelskoj ponudi u toj zemlji. Zašto vaga? Pa državu brine to što Kinezi postaju sve više nalik Amerikancima, previše jedu i pretili su. Potom je prikazao drugu šokantnu stvar. Kinezi – možemo reći svi – nakon ručka u podne i večere malo odspavaju. Spavaju na poslu, na zemlji, na podu, u fotelji, bilo gdje. I ne krše taj običaj. Pričao je i s Vitomirom Lončar, našom poznatom glumicom koja tamo živi. Boris Rašeta se osvrće na TV program za Novosti.

17.01. (15:00)

Iza razglednice – Jadran s puno više godina nego što mislite

Skrivene tajne Jadrana: dokumentarna serija koja mijenja pogled na povijest mora

Dokumentarna serija Skrivene tajne Jadrana, premijerno prikazana na Viasat Historyju, u četiri epizode otkriva fascinantnu i slabo poznatu povijest Jadrana – od pećinskih crteža starih više od 30.000 godina i najstarije frule stare 60.000 godina do potopljenog naselja u Zambratiji i ratne povijesti Visa. Autori Ivor Hadžiabdić, Lovro Mrđen i Stanislav Bender seriju su razvili uz blisku suradnju sa znanstvenicima, postižući međunarodni uspjeh i potvrdu da Jadran krije univerzalne priče vrijedne svjetske publike. Nacional

06.01. (20:00)

Tamo ljudi već lete

Kina danas: dostava dronovima, brzi vlakovi i putnički dron-helikopteri

U Kini je naručivanje hrane dronom postalo svakodnevica: za oko jedan euro dostava stiže za dvadesetak minuta, što je isprobao i Goran Milić u seriji What’s up Kina. Iako je ostao razočaran veličinom cheesecakea, sustav je ocijenio inovativnim i ekološkim. Dronovi ondje idu i korak dalje – koriste se kao putnički helikopteri. Milić se provozao EHangom 216, autonomnim letećim vozilom za dvije osobe, koje već ima regulatorna odobrenja, ali zasad ostaje luksuz za bogate i poslovno nestrpljive. HRT