Kada radimo party za ekipu...
Robert Knjaz predstavio novi serijal: Cody istražuje hrvatsku kulturu tuluma
U prvoj epizodi novog serijala, Amerikanac Cody istražuje jedinstvena hrvatska pravila zabave. Otkriva da odlazak s tuluma u Hrvatskoj nije jednostavan čin, već složen proces poznat kao “The Croatian Long Goodbye”, koji počinje rečenicom “Idemo mi polako”, a može završiti ponovnim sjedanjem za stol. Pokušaj bijega nerijetko završava neuspješno – osobito ako vas punica vrati natrag. Uz to, Hrvati su skovali vlastiti engleski izraz “partybreaker” za osobu koja želi ranije otići, dok Amerikanci koriste nazive poput “buzzkill”. HRT