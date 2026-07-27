RockLive već petnaest godina skuplja ljude kojima je sasvim dovoljno da tri dana provedu prašnjavi i promukli - Monitor.hr
Danas (22:30)

Kome fali Ferragosto, ima kamo otići

RockLive već petnaest godina skuplja ljude kojima je sasvim dovoljno da tri dana provedu prašnjavi i promukli

Petnaesto po redu izdanje RockLive festivala: besplatan kamp, dovoljno mali prostor da se do bine stiže kroz tri minute i lineup koji spaja nekoliko generacija domaće i regionalne scene pokazali su se kao sasvim dovoljan razlog da se posljednji vikend u srpnju ponovno provede u Koprivnici. Muzika piše o doživljaju tri dana, odnosno večeri, provedenima na sjeveru Hrvatske gdje se, sudeći prema fotkama i videima, okupio respektabilan broj ljudi. Svirali su Zabranjeno pušenje, Kawasaki 3p, Baby Lasagna, Mile Kekin, Brkovi, Bolesna braća i drugi, a sjetili su se i pojačano pratiti festival i na društvenim mrežama, s kratkim klipovima samih glazbenika iz bekstejđa (primjer). 24 sata, tportal


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Moby sinoć nastupio u rasprodanoj pulskoj Areni, to mu je prvi samostalni koncert u Hrvatskoj

S više od dvadeset milijuna prodanih albuma jedan je od pionira elektroničke scene, a publika je u Areni uživala u novim aranžmanima pjesama s njegova kultnog albuma “Play”, brojnim hitovima te novim pjesmama. Posjetitelje je tako dočekao presjek njegove bogate karijere, uz izvedbe hitova poput Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad?, Lift Me Up i brojnih drugih pjesama koje su obilježile elektroničku glazbenu scenu posljednjih tridesetak godina. tportal, HRT

17.07. (13:00)

I, jesu li koga žrtvovali? Zna li se šta?

Marilyn Manson sinoć nastupio u zagrebačkoj Areni

Dvadeset godina nakon nastupa u pulskom Amfiteatru, kontroverzni američki glazbenik vratio se u Hrvatsku, ovoga puta u zagrebačku Arenu, u sklopu turneje One Assassination Under God. Ispred Arene nije nedostajalo zanimljivih prizora; jedan je muškarac dijelio vjerske letke s porukom o Isusu kao jedinom kralju, dok je fra Ivo Rastočić koncert ranije proglasio ‘sotonističkim obredom’. No, oni koji su bili svjedočili su žestokom heavy metal koncertu, ništa više – ništa manje. tportal, 24 sata, fotke na Ravno do dna, komentiraju na Forumu

13.07. (15:00)

Svi klafraju, ja ne čujem

Darko Rundek & Ekipa na Šalati: Obljetnica ‘Bolera’ uz aktivističke poruke

Ukratko Rundek i Ekipa, pojačani bivšim članovima Haustora, Damirom Pricom Caprijem na saksofonu i Zoranom Zajecom Zexom na gitari održali su na zagrebačkoj Šalati koncert pod nazivom “Zelena Šalata za svijet bez šnicla”, u skladu s Darkovim dugogodišnjim ekološkim i vegetarijanskim aktivizmom, koji je ujedno bio i prigoda da se obilježi, kako kažu, “špičasta”, 41. obljetnica kultnog albuma Haustora “Bolero”. Zoran Stajčić i Ivan Laić imaju dijalošku recenziju na Ravno do dna, sretni su što je nevrijeme zaobišlo Šalatu, ističu aktivitistički karakter koncerta, nazvavši ga „borbenim i smislenim rokenrolom za zajednicu“ i izvan glazbenog okvira. Publika, koja je napunila Šalatu, zavrijeđuje i špotanciju zbog pričanja za vrijeme koncerta, ali i mlake reakcije na izvrsnu svirku.

30.06. (20:00)

Vrućina koja se mogla izdržati

Mastodon u Tvornici kulture: Moćno i bez Brenta Hindsa

Svima kojima toplotni udar nije bio dovoljan, dodatni Celzijusi čekali su ih u Tvornici kulture na tradicionalnom susretu s američkim metal titanima Mastodon.

Kao i svaki put dosad, pun klub se propisno oznojio i oštetio glasnice skandirajući ime benda poslije gotovo svake odsvirane pjesme, no déjà vu osjećaj ipak je izbjegnut, i to zahvaljujući novoj postavi grupe koju još nismo imali prilike gledati na našim pozornicama.

Početkom prošle godine Mastodon je, naime, napustio gitarist i jedan od vokala Brent Hinds, pri čemu se, barem ako je suditi prema njegovim kasnijim komentarima, nisu razišli u najboljim odnosima. Prilika za zakopavanje ratnih sjekira tragično im je oduzeta prošlog kolovoza kada je Hinds izgubio život u motociklističkoj nesreći, a ostali članovi, koje je jednom prilikom nazvao i “užasnim ljudima“, sinoć su mu posvetili “Your Ghost Again“, novi singl sa snimljenog, ali još neobjavljenog albuma. Ravno do dna

30.06. (13:00)

Glave koje pričaju, ali i plešu

David Byrne nastupio u pulskoj Areni: Ljubav i dobrota novi su punk

Bio je to jedan od onih koncerata u kojima je sat i četrdeset pet minuta proteklo gotovo neprimjetno. Bilo je to nizanje jednog predivnog momenta za drugim – svaki bitan u cjelokupnoj slagalici i s dojmom kako je svaki novi bolji od prethodnog, da bi kraj donio krunu Talking Heads biserja. „Air“, „Psycho Killer“, „Life During Wartime“ i „Once In A Liftime“ što je uistinu u finalu stvorilo osjećaj „jednom u životu“, ali ne samo u smislu nezaboravnog glazbeno-scenskog showa, već koncerta kojeg ćemo uvijek pamtiti po postulatima ljubavi i dobrote kao nečeg bez čega uistinu nećemo moći preživjeti i to već u neko dogledno vrijeme, a Byrnea kao najvažnijeg apostola te misli. Zoran Stajčić za Ravno do dna

23.06. (20:00)

Sjajan i bez leda

Robert Plant u Šibeniku ne prodaje sjećanje na nekadašnjeg sebe, pjevao tek par stvari od Zeppelina

Bend punog naziva Robert Plant and Saving Grace with Suzi Dian decentan je skup glazbenih minimalista, koji plete uhu ugodnu kombinaciju countryja, folka, bluesa i gospela. Zapravo većine onoga što je bila okosnica i benda čije ime nećemo spominjati, samo bez rokerskih krešenda, dubokih katarzi i psihodeličnih iznenađenja. Sasvim primjereno uzrastu, reklo bi se. I benda i publike. Dvanaest godina karijere benda čije više ime nećemo spominjati protiv 44 godine Plantove solo karijere uvijek će na terenu odnositi pobjedu, jer kad publika prepoznaRamble On”, koja je od svih tih “starih oko 400 godina” doživjela najmanje aranžmanskih pretumbacija, eksplozija sreće i veselja nemjerljiva je s ostatkom repertoara. Kažu na Ravno do dna

21.06. (10:00)

Zeppelin bez leda

Robert Plant očarao publiku na Tvrđavi sv. Mihovila

U 76. godini života, praćen bendom Saving Grace i vokalisticom Suzi Dian, legendarni frontmen Led Zeppelina je potvrdio status rock ikone. Šibenska je publika uživala u jedinstvenom spoju folka i tradicionalnog bluesa, a vrhunac večeri bili su kultni klasici Led Zeppelina izvedeni u potpuno novim, svježim aranžmanima koji su savršeno zaokružili magičnu atmosferu povijesne tvrđave. tportal

20.06. (17:00)

K'o dečko iz kvarta

Sting u Zagrebu: skroman, opušten i odličan

Sting svakako spada u one autore koji su nanizali pregršt hitova, pa mu je lako složiti setlistu da ona bude pitka i tečna od početka do kraja. Upravo na početku, ispucao je nekoliko velikih hitova, pa je autor na Muzici.hr znao da ga čeka ugodnih gotovo dva sata muzike. Tih nekih sat vremena i 45 minuta baš lijepo prezentiraju karijeru Stinga, kako onu početnu u bendu The Police, a tako i kasnije samostalnu. Za razliku od mnogih velikih zvijezda, djeluje vrlo skromno i nepretenciozno, kao netko s kim bi se moglo popiti pokoju kavu, pivu ili štogod, te pri tome pričati o životu (i nogometu očito).

17.06. (21:00)

Hit bez hita

A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, krcata Šalata

Tri do četiri tisuće ljudi u tišini, odnosno toliko koliko stane na polufunkcionalnu Šalatu, fokusiranih na udaljenog Maynarda. Tako je izgledala Šalata sinoć dok je A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj i regiji uopće. Nemaju hitova u klasičnom, nazovimo ga, radijskom smislu. I premda su se strastveni fanovi preljevni iz fan baze Toola, pogleda li se setlista, od šesnaest izvedenih komada jedini koji bi nešto širi krug publike mogao pjevušiti jest Judith, kojom je koncert zatvoren, ok, i Lennonova Imagine. Sve ostalo traži pažnju, koju je Maynard bezuvjetno i dobio. Muzika… “Perfektna večer”, piše i Zoran Stajčić na Ravno do dna.