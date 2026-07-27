Kome fali Ferragosto, ima kamo otići
RockLive već petnaest godina skuplja ljude kojima je sasvim dovoljno da tri dana provedu prašnjavi i promukli
Petnaesto po redu izdanje RockLive festivala: besplatan kamp, dovoljno mali prostor da se do bine stiže kroz tri minute i lineup koji spaja nekoliko generacija domaće i regionalne scene pokazali su se kao sasvim dovoljan razlog da se posljednji vikend u srpnju ponovno provede u Koprivnici. Muzika piše o doživljaju tri dana, odnosno večeri, provedenima na sjeveru Hrvatske gdje se, sudeći prema fotkama i videima, okupio respektabilan broj ljudi. Svirali su Zabranjeno pušenje, Kawasaki 3p, Baby Lasagna, Mile Kekin, Brkovi, Bolesna braća i drugi, a sjetili su se i pojačano pratiti festival i na društvenim mrežama, s kratkim klipovima samih glazbenika iz bekstejđa (primjer). 24 sata, tportal