Gospodarstvo na dionice, političari na oprezu
Sabor raspravljao o novom Zakonu o tržištu kapitala: Lakše financiranje za poduzetnike i manje administracije
Saborska većina podržala je konačni tekst Zakona o tržištu kapitala s ciljem lakšeg financiranja poduzeća i smanjenja administrativnih troškova. Predstavnici HDZ-a i DP-a istaknuli su važnost alternativnih izvora financiranja izvan bankarskih kredita. Marijana Puljak (Centar) prigovorila je izostanku državnih tvrtki, poput HEP-a, na burzi. Boris Lalovac (SDP) upozorio je na rastuće troškove zaduživanja na globalnim tržištima. Državni tajnik Matej Bule pojasnio je ključne izmjene: podizanje praga za izuzeće od objave prospekta na 12 milijuna eura, viši prag za prijavu transakcija uprave (20.000 eura) te uvođenje rodne ravnoteže i smanjenje administrativnih nameta. tportal