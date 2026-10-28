Pripreme za Star Wars
SAD niti ne skriva ambiciju kontrolirati i svemir, militarizacija orbite dugoročno vrlo opasna i nadasve skupa politika
Sjedinjene Američke Države sve otvorenije pokazuju ambiciju za ostvarivanjem vojne nadmoći u svemiru, što potvrđuju nedavne izjave o naprednim sustavima za kontrolu orbite i razvoju proturaketnog štita “Zlatna kupola”. Međutim, militarizacija svemira skupa je i dugoročno opasna politika koja ne prolazi bez odgovora suparnika. Kina, s vlastitom modularnom svemirskom postajom Tiangong i naprednom umjetnom inteligencijom, te Rusija, sa svojom bogatom tradicijom i tehnologijama protusatelitskog oružja, ravnopravno sudjeluju u toj utrci. Suvremeni “ratovi zvijezda” već se vode elektroničkim ometanjem i kibernetičkim napadima, dok velesile potajno šire vojne kapacitete izvan Zemljine atmosfere. H-alter