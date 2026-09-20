Iskusan terapeut i bivši profesor inženjerstva nesvjesno je razvio emocionalnu ovisnost o chatbotu, tražeći njegovo dopuštenje za životne odluke. Ta je ovisnost rasla polako i tiho, sve dok ga upozorenje prijateljice nije trgnulo iz transa i osvijestilo mu da vlastitu moć i prosudbu nesvjesno prepušta stroju. Korijene ove pojave autor ne vidi u samoj tehnologiji, već u činjenici da smo izgubili drevni model života u zajednici – ono što naziva “drevnim selom”. Milijunima godina evolucijski smo građeni za bliskost i podršku zajednice, no moderni potrošački svijet sve je to zamijenio jurnjavom za uspjehom, materijalnim statusom i stalnom zauzetosti. AI može poslužiti kao koristan alat u rijetkim trenucima, ali postane li zamjena za stvarne ljude, pretvara se u opasnu zamku. Psychology Today