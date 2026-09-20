Bez zanata nema smisla ni alata
Samo 47 posto mladih ima visoku AI pismenost, a fakulteti ignoriraju potrebu za edukacijom
Iako 74 posto mladih redovito koristi umjetnu inteligenciju, samo 47 posto pokazuje visoku AI pismenost jer alate koriste površno, bez metodičnog pristupa. Budući da fakulteti AI i dalje tretiraju kroz restriktivne pravilnike umjesto kroz obvezne kolegije, teret edukacije pada na poslodavce. Autor predlaže uvođenje AI pismenosti u prve godine studija, obvezne izjave o korištenju alata u radovima te osiguranje institucionalnih licenci kako bi se spriječilo oslanjanje na neprovjerene privatne račune. Lider