Arhitektura za pande
Sedam arhitektonskih projekata koji ističu svestranost i potencijal bambusa
Dezeen donosi pregled arhitektonskih projekata iz Južne i Jugoistočne Azije pokazuje nevjerojatnu svestranost bambusa kao građevnog materijala. Od budističkog meditacijskog centra u Nepalu s krovnom konstrukcijom u obliku mandale do inovativnog bambusovog kokošinjca u Indoneziji i poplavno otpornog centra u Pakistanu, ovi objekti dokazuju kako brzorastuća biljka nudi ekološki prihvatljiva, fleksibilna i vizualno dojmljiva rješenja za različite javne i stambene prostore.