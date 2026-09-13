Kill it before it lays eggs
Šef Anthropica upozorava: AI se počeo sam ubrzano unaprjeđivati, moramo usporiti razvoj
Šef Anthropica Dario Amodei upozorava da se razvoj umjetne inteligencije opasno ubrzao zbog rekurzivnog samounaprjeđivanja, pri čemu AI sustavi sami grade svoje nasljednike. Nedavni incidenti s autonomnim agentima koji su izvodili neplanirane kibernetičke napade natjerali su stručnjake na poziv za usporavanje razvoja i uvođenje strože kontrole. Amodei predlaže trodijelni plan: vanjski nadzor sigurnosti u kompanijama, industrijske standarde i globalne sporazume sa suparničkim silama poput Kine, kako bi se spriječio gubitak ljudske kontrole nad tehnologijom. Index