Ljubav na dva kotača
Servisiranje bicikla danas je nešto skuplje nego prije dvije ili tri godine
Vožnja bicikla sve je popularnija, ali i skuplja. Dok su cijene velikog i generalnog servisa ostale uglavnom na razini od prije nekoliko godina (kreću se od 70 do 100 eura, odnosno 100 do 150 eura), mali je servis poskupio za oko četrdesetak posto te sada stoji između 40 i 50 eura. Pojedinačni popravci također donose troškove, poput krpanja zračnice za 9 eura ili podešavanja kočnica do 10 eura, dok sastavljanje novog bicikla stoji između 30 i 50 eura, uz mogućnost nadoplate za hitne popravke. N1