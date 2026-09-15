"Grupna terapija za one koji su ikad pokušali sazvati sastanak suvlasnika"

U rujnu 2020. pokrenuli su portal koji je u šest godina narastao u platformu koja nudi savjete i odgovore na brojna pitanja vezana uz stanovanje koja muči veliki broj ljudi, koji u najvećem broju žive u stambenim zgradama. Tu je i prateća Facebook grupa Predstavnici suvlasnika, a sadržaj dijele i na Youtubeu. Nude i savjetodavne usluge. U međuvremenu su pokrenuli i sestrinski portal Savjeti. Htjeli su napraviti portal o zgradama, da bi ubrzo shvatili kako ljudima treba netko koga mogu pitati za konkretan problem u njihovoj zgradi. U zadnjih šest godina proučavali su zakone, pravilnike, odluke i dokumentaciju, razgovarali sa stručnjacima, ali i savjetovali suvlasnike koji su tražili rješenje za probleme. Ovdje se svatko može informirati o tome što učiniti ako netko ne plaća pričuvu, kada ide neki natječaj za energetsku obnovu ili ugradnju dizala, a tu su i priče o uspješnim zgradama i zajednicama.