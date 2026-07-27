Što ako se još netko šetao Jurskim parkom?

Znanstvenici Adam Frank i Gavin Schmidt postavili su “silurijsku hipotezu” kako bi istražili bi li u geološkim zapisima Zemlje ostali tragovi drevnih, naprednih civilizacija. Budući da erozija, tektonika i fosilizacija brišu fizičke dokaze, industrijsko društvo poput našeg najvjerojatnije bi ostavilo tek kemijske i sedimentne otiske, poput plastike ili naglih klimatskih promjena nalik Paleocensko-eocenskom toplinskom maksimumu. Iako dio geologa smatra da je moderni ljudski utjecaj ipak neponovljiv i prepoznatljiv, hipoteza primarno služi kao upozorenje o neodrživosti našeg trenutačnog crpljenja planeta. tportal