Ipak se bliži Halloween
‘Sinister’ ponovno proglašen najstrašnijim filmom, ‘Resident Evil’ oborio rekord po skoku pulsa
Nadnaravni horor Sinister s Ethanom Hawkom četvrtu je godinu zaredom osvojio prvo mjesto na ljestvici Science of Scare, koja mjeri rad srca gledatelja. Tijekom gledanja, prosječan puls sudionika porastao je za 34 posto, osiguravši filmu 96 od 100 bodova. Drugo i treće mjesto zauzeli su Host i Skinamarink. Ovogodišnji Resident Evil Zacha Creggera zabilježio je najjači pojedinačni šok s rekordnih 134 otkucaja u minuti, no to mu nije bilo dovoljno za ulazak u top 20. Istraživanje je obuhvatilo 250 sudionika s mjeračima otkucaja srca uoči Noći vještica. tportal