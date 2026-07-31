Politika pršuta na čelu
Šira slika uhićenja: Istražitelji češljaju politiku i administraciju zbog sumnjivog pogodovanja Kerumu
Poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik skromnog je podrijetla, odrastao u selu u Dalmatinskoj zagori, prije poslovnog uzleta u Hrvatskoj radio je i kao bagerist u Iraku. Po povratku 1990. godine otvara malu trgovinu. 2007. gradi trgovački centar Joker, tada najveći u Dalmaciji, na mjestu nekadašnje Jugoplastike. Zaatim širi poslovno carstvo na obalu, otoke i Zagreb. Na valu populizma uključuje se u politiku i 2009. postaje gradonačelnik. No, ubrzo niže kontroverze i 2013. gubi izbore (vjeruje se da ga je dokrajčila snimka s pršutom na čelu). Poznat je i po kolekciji automobila, najskupljem privatnom avionu, sestri Nevenki (Večernji) i razvodu od supruge Anke. U međuvremenu poslovno carstvo mu se urušilo te duguje više od 210 milijuna eura. Prije uhićenja, kako je pisao Denis Mahmutović za Telegram, Kerum je izgradio vilu i hotelski kompleks koji se protežu preko pomorskog dobra, a potom je to isto pomorsko dobro iskoristio za upis višemilijunskih kredita u banci. Express
- Oduzeti mobiteli i računala odmah se izoliraju u Faradayevim vrećicama kako bi se spriječilo daljinsko brisanje podataka. Forenzičari potom izrađuju vjernu kopiju memorije i pomoću naprednih alata (poput izraelskog Cellebritea) praktički hakiraju uređaje kako bi zaobišli zaporke. Express otkriva tehnologiju kakva se koristi kod ovakvih postupaka
- Izvori navode da je ključnu ulogu imao utjecajni političar iz Splitsko-dalmatinske županije, koji je sugerirao Andriji Poliću da Kerumu “izađe u susret” glede legalizacije zbog viših interesa. Polić, inače HDZ-ov kadar, odbio je suradnju s istražiteljima jer ga je odvjetnik uvjerio da je riječ tek o prekršaju, a ne o kaznenom djelu. Slučaj razotkriva Kerumov obrazac političke trgovine (Express)