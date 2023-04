Boje su u nama

“Ženska energija i senzualnost su moć i upravo zato je to tematika kojom se bavim i koju slavim kroz svoje slikarstvo. Ima nešto posebno uzbudljivo u slikanju ženskih figura i kože. Sva su tijela predivna na svoj način i uvijek se držim toga da naglasim ljepotu različitosti i slobodu tijela. To je tematika koja je i dalje poprilično kontroverzna i koja me neprestano fascinira i nadahnjuje. Žene su često tema mojih radova, uživam u slikanju ženskih portreta, pronalaženju zanimljivih lica i osobnosti. Najvažnija muza mi je Grace Jones, koja mi je uzor i glazbom i pojavom. Zbog nje sam zapravo počela slikati crnkinje, ta njihova proporcionalna lica s neproporcionalno velikim usnama, koje naglašavam u svojim radovima”, kaže hrvatska slikarica Hana Tischler koja već godinama živi i stvara u Lisabonu, gradu za koji kaže da je “mjesto u kojem je istinski počela živjeti”. Miss7 /Gloria