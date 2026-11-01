Kontra struje

Slovenija ponovno pokreće postupak za izgradnju hidroelektrane Mokrice na rijeci Savi, samo 500 metara od hrvatske granice. Dok slovenske vlasti i energetski sektor u projektu vide ključan izvor obnovljive energije i rješenje za vlastiti riječni nanos, projekt je naišao na žestok otpor hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša, ekoloških udruga (Biom, Bankwatch) te slovenskih okolišnih aktivista koji su ga već tri puta uspješno rušili na sudu. tportal, HRT, H-alter

Glavni prigovori i rizici obuhvaćaju: