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Kontra struje
Slovenci grade hidroelektranu Mokrice na samoj granici, Hrvatska u strahu za zagrebačku pitku vodu
Slovenija ponovno pokreće postupak za izgradnju hidroelektrane Mokrice na rijeci Savi, samo 500 metara od hrvatske granice. Dok slovenske vlasti i energetski sektor u projektu vide ključan izvor obnovljive energije i rješenje za vlastiti riječni nanos, projekt je naišao na žestok otpor hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša, ekoloških udruga (Biom, Bankwatch) te slovenskih okolišnih aktivista koji su ga već tri puta uspješno rušili na sudu. tportal, HRT, H-alter
Glavni prigovori i rizici obuhvaćaju:
- Ugroza vodoopskrbe Zagreba: Zadržavanje vode i nanosa sedimenta nizvodno od ušća Krke dodatno bi snizilo vodostaj Save i podzemnih voda te ugrozilo izvore pitke vode za zagrebačku aglomeraciju.
- Šteta po okoliš i prirodu: Izgradnja prijeti zaštićenim područjima Natura 2000, uzrokuje eroziju korita, ometa migraciju riba i uništava njihova staništa.
- Jednostrana korist: Hrvatska ističe da bi svu energetsku korist imala Slovenija, dok bi rizik i troškove sanacije obala snosila hrvatska strana.