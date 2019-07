Šonje: Španjolac mi je rekao da ne trebamo brinuti zbog iseljavanja i možda je (donekle) u pravu

Prošle se godine do rujna 130.000 državljana Europske unije odselilo iz Velike Britanije, što je najveći broj unazad 10 godina. No u isto to vrijeme u Britaniju se doselilo 220.000 državljana Europske unije, što znači da je 90.000 više stanovnika EU uselilo u Britaniju nego što se iz nje iselilo, što je ipak najmanja brojka unazad 5 godina. Objašnjenje za pojačano iseljavanje – Brexit. Financial Times piše o problemu manjka radne snage zbog ovoga. Politico, Independent