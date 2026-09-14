Kod nas goruća tema dok kod njih - samo gori
Spalionica bez drame: Talijanski grad pretvara smeće u struju, dok se kod nas još svađa oko deponija
U talijanskom Bolzanu smješteno je napredno postrojenje Eco Center koje cjelokupni neiskoristivi komunalni otpad pretvara u električnu i toplinsku energiju. Prema riječima graditelja Heinricha Hafnera, tajna uspjeha leži u potpunoj transparentnosti prema građanima i suvremenoj tehnologiji s minimalnim emisijama. Dok Južni Tirol uspješno reciklira 52 posto otpada, a u energetskom postrojenju sagorijeva 44 posto, ostatak od svega četiri posto završava na odlagalištima. Model iz Bolzanu često služi kao uzor i dokaz da ovakva postrojenja mogu funkcionirati bez mirisa, zastoja i protesta lokalnog stanovništva. Nacional