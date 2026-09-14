Kod nas goruća tema dok kod njih - samo gori

Švedska je toliko usavršila recikliranje da na odlagališta šalje manje od 1 % komunalnog otpada. Zbog iznimne učinkovitosti ostala je bez vlastitog smeća potrebnog za rad modernih elektrana. Kako bi osigurala toplinu za stotine tisuća kućanstava i proizvela električnu energiju, Švedska uvozi milijune tona otpada iz zemalja poput Ujedinjenog Kraljevstva i Italije, koje joj još i plaćaju za tu uslugu. Naravno, to ne znači da prihvaćaju bilo kakav otpad – riječ je o strogo selektiranom, neopasnom otpadu namijenjenom za energiju, dok opasne tvari podliježu posebnom tretmanu. Švedska je tako otpad pretvorila u profitabilan i održiv energetski resurs. Snopes, Bestof.dk