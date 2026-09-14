Spalionica bez drame: Talijanski grad pretvara smeće u struju, dok se kod nas još svađa oko deponija - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

Kod nas goruća tema dok kod njih - samo gori

Spalionica bez drame: Talijanski grad pretvara smeće u struju, dok se kod nas još svađa oko deponija

U talijanskom Bolzanu smješteno je napredno postrojenje Eco Center koje cjelokupni neiskoristivi komunalni otpad pretvara u električnu i toplinsku energiju. Prema riječima graditelja Heinricha Hafnera, tajna uspjeha leži u potpunoj transparentnosti prema građanima i suvremenoj tehnologiji s minimalnim emisijama. Dok Južni Tirol uspješno reciklira 52 posto otpada, a u energetskom postrojenju sagorijeva 44 posto, ostatak od svega četiri posto završava na odlagalištima. Model iz Bolzanu često služi kao uzor i dokaz da ovakva postrojenja mogu funkcionirati bez mirisa, zastoja i protesta lokalnog stanovništva. Nacional


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Četvrtak (12:00)

Na žalost, ovaj naš iz Like nije im privlačan

Kako je Švedska ostala bez otpada pa mora uvoziti da grije domove

Švedska je toliko usavršila recikliranje da na odlagališta šalje manje od 1 % komunalnog otpada. Zbog iznimne učinkovitosti ostala je bez vlastitog smeća potrebnog za rad modernih elektrana. Kako bi osigurala toplinu za stotine tisuća kućanstava i proizvela električnu energiju, Švedska uvozi milijune tona otpada iz zemalja poput Ujedinjenog Kraljevstva i Italije, koje joj još i plaćaju za tu uslugu. Naravno, to ne znači da prihvaćaju bilo kakav otpad – riječ je o strogo selektiranom, neopasnom otpadu namijenjenom za energiju, dok opasne tvari podliježu posebnom tretmanu. Švedska je tako otpad pretvorila u profitabilan i održiv energetski resurs. Snopes, Bestof.dk