Morske alge peru ljagu s našeg zagađivanja

Venecijanski start-up Algae Scope razvio je inovativni bio-aditiv iz ostataka morske trave koji tekstilnoj industriji služi kao prirodna i sigurna zamjena za PFAS – takozvane ‘vječne kemikalije’. Potaknuta katastrofalnim zagađenjem u regiji Veneto, osnivačica Natasha Yamamura ponudila je rješenje za problem koji zagađuje polovicu kućnog tekstila. Uz podršku EU programa BlueInvest i nedavnu pobjedu na EU Green Weeku, tvrtka sada traži investitore za prikupljanje 1,2 milijuna eura kako bi prešla s malih serija na industrijsku proizvodnju i pomogla u uklanjanju toksina iz okoliša. EC, Jutarnji