Pravi arhitekti protiv onih s ChatPGT-a
Stadion u magli: Što Grad i Vlada zapravo mogu učiniti s Maksimirom?
Nakon kritika pobjedničkog rješenja novog Maksimira, situacija nije crno-bijela. Grad ne može jednostavno izabrati drugi rad niti je zakonski obvezan graditi pobjednički stadion. Postoje tri glavna puta: poništenje natječaja uz valjan pravni razlog, nastavak s pobjednikom uz značajnu doradu projekta, ili odustajanje od realizacije nakon završetka natječaja. Budući da Grad i Vlada financiraju projekt u omjeru 50:50, svaka odluka zahtijeva suglasnost obje strane. Slučaj Arene Zagreb pokazuje da su zaokreti moguće, ali i pravno rizične opcije. Index… Predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić odbacio je kritike pobjedničkog rješenja novog Maksimira i najavu premijera Plenkovića o poništenju natječaja, nazvavši je neobičnom. Istaknuo je da je odluka bila jednoglasna, da projekt udovoljava svim UEFA/FIFA standardima te da otvorene tribine svjesno prate duh lokacije i tradiciju arhitekta Turine. Kritike javnosti pripisuje početnom šoku na novo i drukčije rješenje, naglašavajući da se konstrukcija i detalji uvijek mogu dodatno razraditi u kasnijim fazama. N1