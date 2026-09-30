Stadion u magli: Što Grad i Vlada zapravo mogu učiniti s Maksimirom? - Monitor.hr
Prekjučer (23:00)

Pravi arhitekti protiv onih s ChatPGT-a

Stadion u magli: Što Grad i Vlada zapravo mogu učiniti s Maksimirom?

Nakon kritika pobjedničkog rješenja novog Maksimira, situacija nije crno-bijela. Grad ne može jednostavno izabrati drugi rad niti je zakonski obvezan graditi pobjednički stadion. Postoje tri glavna puta: poništenje natječaja uz valjan pravni razlog, nastavak s pobjednikom uz značajnu doradu projekta, ili odustajanje od realizacije nakon završetka natječaja. Budući da Grad i Vlada financiraju projekt u omjeru 50:50, svaka odluka zahtijeva suglasnost obje strane. Slučaj Arene Zagreb pokazuje da su zaokreti moguće, ali i pravno rizične opcije. Index… Predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić odbacio je kritike pobjedničkog rješenja novog Maksimira i najavu premijera Plenkovića o poništenju natječaja, nazvavši je neobičnom. Istaknuo je da je odluka bila jednoglasna, da projekt udovoljava svim UEFA/FIFA standardima te da otvorene tribine svjesno prate duh lokacije i tradiciju arhitekta Turine. Kritike javnosti pripisuje početnom šoku na novo i drukčije rješenje, naglašavajući da se konstrukcija i detalji uvijek mogu dodatno razraditi u kasnijim fazama. N1


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Nedjelja (11:00)

Nakon što smo svi rekli stručno mišljenje kao izbornici, sad se svi bavimo arhitekturom

Kvaliteta stadiona se na kraju mjeri ondje gdje se igra – na travnjaku

Da krov na Maksimiru mora biti lagan, nije samo stvar estetike. Arhitekt Otto Barić, i sam sudionik natječaja, upozorio je na velike raspone: na novom stadionu u Kranjčevićevoj konzole su duge oko 20 metara, a na Maksimiru bi trebale dosegnuti oko 50. Smatra da će autori imati zahtjevan posao usklađujući arhitektonsku zamisao sa statikom, tim više što je Zagreb seizmički osjetljivo područje, piše Ivan Podnar za Bug, uspoređujući druge svjetske stadione: važno je da forma prati funkciju travnjaka, krov lagan, a ujedno dovoljno propustan za svjetlost. Sjeća li se tko još Njirićevog Plavog vulkana? Maksimir već iza sebe ima niz neuspješnih i nerealiziranih projekata…

26.09. (16:00)

Gospodo, klimava vam je statika

Otto Barić: Pobjednički stadion Maksimir u stvarnosti ne može stajati

Sin pokojnog trenera i nekadašnjeg hrvatskog nogometnog izbornika oštro je kritizirao pobjednički projekt novog Maksimira talijanskog studija VG13 Architects, upozorivši na nerealnu nosivost konstrukcije. Glavni problem, tvrdi Otto Barić, predstavljaju četiri divovske konzole raspona od 40 do 50 metara koje se međusobno drže. Prema Barićevoj procjeni, takvo rješenje ne zadovoljava propise Eurocoda niti stvarnu statiku, poručivši da statičar koji ovo uspije izdimenzionirati zaslužuje Oscara. Iako žiri hvali projekt, najavljene su korekcije, a početak rušenja starog i gradnja novog stadiona vrijednog 205 milijuna eura planirani su za 2029. godinu. tportal

25.09. (22:00)

Pogledaj i razmisli dvaput

Dorotić: Odvažna arhitektura oduvijek je, po svojoj definiciji, sa sobom nosila rizik

O najboljima nije odlučivao jedan političar, jedan arhitekt, Dinamo, Grad ili Vlada, nego deveteročlani Ocjenjivački sud u kojem su različiti interesi, koji ovaj projekt čine strašno kompleksnim, bili zastupljeni kroz najvažnije osobe grada, države, nogometnog kluba čiji stadion to jest te domaće i međunarodne arhitektonske struke. Pokušaji da se njihova odluka i odabir već sada rastave na pitanje “tko je kriv” za pobjednički projekt autoru na Vizkulturi su, ako ništa drugo, komični.

Alternativa ovakvom stručnom procesu nije neka romantična neposredna demokracija u kojoj građani kolektivno dolaze do savršenog stadiona. Alternativa vrlo lako postaju populizam, politički pritisci, medijski klikovi i, nedajbože, projektiranje prema onome što je tog tjedna dobilo najviše lajkova. Alternativa su apsolutna generičnost i neautentičnost, brzopoteznost i banalnost – redom karakteristike koje su u Hrvatskoj već odavno pojele svu moguću kvalitetu novoizgrađenog prostora, ponajprije stambenog, a glođu i po svemu ostalom.

Ako od novog Maksimira očekujemo da bude prepoznatljiv, autentičan i arhitektonski relevantan, onda moramo dopustiti mogućnost da u trenutku kada ga prvi put vidimo ne izgleda poput stadiona koji smo već vidjeli deset ili sto puta.

25.09. (10:00)

Ipak ništa od svemirskog broda

Stručnjaci zadovoljni novim stadionom na Maksimiru, javnost baš i ne

Dok struka, poput Borisa Maleševića, Bože Skoke, Idisa Turata i Ive Letilović, hvali autentičan i promišljen dizajn koji se odmiče od generičkih europskih arena, dio javnosti na društvenim mrežama iskazuje nezadovoljstvo izgledom i nedostatkom klasične vizualne prepoznatljivosti. Malešević tvrdi da su reakcije javnosti očekivane, posebno zbog dizajna svjetskih stadiona kakav su neki očekivali i ovdje: “Za njih moderan stadion znači okrugla svijetleća torta usred parka koja ih podsjeća na svemirski brod. Nažalost, takvih torti danas ima puno i sve izgledaju generički dosadno. Ovo rješenje ima poštovanje prema povijesti ovog mjesta”… Drugi primjećuju kako je projektu pristupljeno promišljeno i inteligentno, i kako će budući stadion imati identitet i karakter. Večernji

  • Iza studija VG13 stoje Tommaso Fantini i Alberto Rossi, dvojica talijanskih arhitekata rođenih 1992. godine. Obojica su diplomirala 2017. na Akademiji arhitekture u švicarskom Mendrisiju, a danas svoj studio vode iz Milana. Ovo im je prvi stadion. Index
  • Boban odgovorio na kritike: Vjerujem da kad ga se vidi praznog, u čeličnim konstrukcijama, može djelovati hladno, ali kad se ispuni ljudima djelovat će toplo i bit će paklena atmosfera (Gol, Sportske)
  • Komentari na Forumu
24.09. (16:00)

Pa... sve je bolje od onog rugla prije, valjda...

Predstavljeno pobjedničko rješenje novog stadiona u Maksimiru

Projekt donosi pofriškani izgled stadiona s 35.000 mjesta koji se referira na izvornu ideju Vladimira Turine. Uz novi stadion s tribinama posve stisnutima uz teren, cjeloviti zahvat obuhvaća i preuređenje okolnog parka, novu garažu, prometni čvor te dvoranski i atletski sadržaj, a sve s ciljem stvaranja ekonomičnog i vizualno prepoznatljivog sportskog grada. Index, Jutarnji, Grad Zagreb… radovi bi trebali krenuti 2029. (uklanjanje sadašnjeg zdanja očeluje se iduće godine) (tportal). Prikazani i drugi radovi (Index, tportal)… Komentiraju na Forumu

25.02.2025. (15:00)

Pred izbore svima dobro

Vojković: Veliki politički protivnici, veliki suparnici, HDZ i Možemo, Plenković i Tomašević su se savršeno sporazumjeli kada je u pitanju trošenje javnog novca

GNK Dinamo ima novca – najbogatiji je to hrvatski nogometni klub. Dodatno, u Dinamu igraju profesionalni igrači, igraju za novac i to dobar novac. Zašto bi onda grad ili država gradila stadione? Ne govorimo ovdje samo o Dinamu – čekaju i Split teški milijuni ulaganja. Sport i aktivnosti su bitne – Hrvati se premalo bave rekreacijom, Hrvati se premalo bave sportom, da budemo krajnje izravni, kao nacija smo u prosjeku debeli i živimo nezdravo. Neka se grade školsko-športske dvorane. Neka se grade šetnice. Neka se grade planinarske staze. Postoje privatni investitori, postoji čak i javno-privatno partnerstvo, no to se čini našim političarima komplicirano, tko će te složene ugovore i modele raditi – najbolje uzeti iz proračuna. Goran Vojković za Index

22.02.2025. (00:00)

Kad Zagreb gradi stadion, kalkulator plače

Naši susjedi grade stadione za manje novca

Slovanov Tehelne Pole (22.500 mjesta) u Bratislavi sagrađen je za 98.5 milijuna eura, dok je Atalanta u Bergamu svoj Gewiss Stadium (25.000 mjesta) rekonstruirala za 100 milijuna. Grčki Panathinaikos gradi stadion za 40.000 gledatelja i cijeli sportski kompleks za 99.1 milijun, a poljski Katowice su dobile stadion (14.896 mjesta) za samo 64.4 milijuna eura. Ukratko, Maksimir će biti najskuplji – ali hoće li biti i najbolji? Nacional

21.02.2025. (16:00)

Stari stadion koštao nas je suze, znoj i 120 milijuna eura. Sad idemo na level 2

Novi Maksimir: 35 tisuća mjesta, garaže sa 2300 mjesta i cijena od koje boli glava

  • Novi stadion imao bi oko 35 tisuća sjedećih mjesta. Izgradit će se i garaža s 800 parkirnih mjesta ispod stadiona te dodatna garaža na Sveticama s 1500 mjesta. Vlada i Grad su se dogovorili da financiraju javnim novcem i 50-50 kao partneri. Jedan od ključnih koraka u realizaciji projekta bilo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Zagrebačka nadbiskupija povukla je zahtjeve za povratom zemljišta na kojem se nalazi stadion, nakon što je s vladom postignut dogovor o obeštećenju i rekonstrukciji objekata Katoličke crkve na 10 lokacija u Zagrebu. Index
  • Ćimić podsjeća: U spomenik korupciji ulupano je 120 milijuna eura, sad će nas koštati dodatnih 175 (Index)
  • Natječaj za Maksimir bit će međunarodni, a žiri za izbor također će biti međunarodni. Očekuje se da u 2026. krene ishođenje lokacijske dozvole i osnivanje zajedničke tvrtke koja će voditi cijeli proces (tportal)
15.12.2023. (00:00)

Quid pro quo

Na listi vlasnika zemljišta koje će država otkupiti za Crkvu nalaze se i utjerivači dugova, mešetari zemljištem te viđeniji HDZ-ovci

I dok se većina bavi troškovima izgradnje novog stadiona na prostoru starog i modelom financiranja buduće sportsko-trgovačke infrastrukture, u drugi plan je palo pitanje koliko će državu koštati isplata Crkve za oko 300 tisuća četvornih metara maksimirskog zemljišta za koliko država, prema podacima iz Vlade, treba obeštetiti Zagrebačku nadbiskupiju. Bačić nije pojasnio je li se s vlasnicima razgovaralo u ime države ili Grada, jesu li službeni procjenitelji u međuvremenu izašli na teren te je li vlasnicima ponuđena neka početna cijena. Jedno je zemljište u vlasništvu tvrtke u stečaju, čiji je vlasnik HDZ-ov tajkun poznat po izvlačenju novca i imovine iz tvrtke Prigorka u Sesvetama, zatim tu su zemljišta u vlasništvu tvrtki Munis i GIP Pionir, a jedno zemljište pripada supruzi predsjednika ogranka HDZ-a iz Novog Zagreba… Crkva neće plaćati porez na poklonjena zemljišta, najavili su. Faktograf