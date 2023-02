Samo za taj osjećaj doma

“Uza sve što radim, ovo mi je nekako način za opuštanje, bijeg od stvarnosti, gdje mogu razmišljati samo o tim minijaturama. To je hobi koji sam si sam zadao, između pisanja scenarija, snimanja filma i proba s glumcima, ovo me opušta”, kazao nam je Filip Filković Philatz, potpuno drugačiji redatelj i umjetnik koji, sve što radi, pregledava do najsitnijeg detalja. To najbolje pokazuje njegov posljednji projekt, svojevrsni nastavak minijatura “Mali Zagreb”. Ovoga je puta Filip ponovno uspio smanjiti Zagreb, ali na drukčiji način: zamrznuo je sjećanja na Zagreb u kojemu je odrastao i čvrsto ih zatvorio poklopcem – tako su nastale “Staklenke starog Zagreba”. Zašto staklenke? One ga, kaže, podsjećaju na mamu, baku, miris zimnice i doma. Green