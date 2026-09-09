Nije vam Lika za eksperimente

Ilegalno odlagalište otpada u Lici uzrokovalo je znatno onečišćenje metala u tlu i prodor tzv. “vječnih kemikalija” (PFAS) u podzemne vode, objašnjava ekotoksikolog prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger. Iako PFAS u vodi dvostruko premašuje dopuštene granice za pitku vodu, zahvaćena bušotina se ne koristi za piće pa stanovnici nisu izravno ugroženi. Najveći rizik predstavljaju metali, poput antimona pronađenog u kupusu. Javna vodoopskrba nije ugrožena, no stručnjak upozorava da ciljane analize propuštaju većinu tvari te da je nužno hitno uklanjanje izvora otpada. Index