U sklopu međunarodne inicijative Youth Strike, učenici i studenti u desetak hrvatskih gradova bojkotiraju nastavu tražeći priuštivije stanovanje, niže troškove života, ukidanje vojnog roka, bolje javne usluge te tople i jeftinije obroke u školama. Dok organizatori tvrde da im pojedini ravnatelji prijete ukorima i policijom, odaziv varira – od manjeg broja studenata ispred zagrebačkog FPZG-a, koji veće okupljanje očekuju na večernjem plenumu, do srednjoškolaca koji štrajkaju u školskim hodnicima i učionicama. Jutarnji, Index