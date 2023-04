"Pedofilija je interna katolička stvar"

Plenkovićeva tvrdnja da se sadašnja vlast drži kršćanskih načela pravo je bogohuljenje: u ovoj državi bogati plaćaju manji porez od siromašnih, a ovi drugi su navodno najveći zaštićenici svete Katoličke crkve. Ako je hrvatska država navodno kršćanski orijentirana, to je jedino po tome što se prema nekim izračunima u Crkvu ulaže godišnje, direktno ili indirektno, preko milijardu kuna. Za usporedbu, puno bogatija Francuska ulaže u financiranje crkve – nula eura. Crkva u Hrvatskoj je glavni kočničar modernizacije društva i države, što utječe i na porazno zaostajanje, čak i nazadovanje zemlje na općim razvojnim listama u Evropi. Zato se kao nužna nameće potreba revizije ili ukidanja Vatikanskih sporazuma, koje recimo Slovenija uopće nije potpisala. No za to nema volje ni u Zagrebu ni u Vatikanu. Novosti