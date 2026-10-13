Gourmet na iksicu

Studentski zborovi pet hrvatskih sveučilišta, uz podršku Studentskog centra, zatražili su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih izmjenu Pravilnika o subvencioniranoj prehrani. Istraživanje na 7300 studenata pokazalo je da čak 90 posto njih želi raznovrsnija jela, kvalitetnije obroke i modernije načine pripreme hrane. Iako hvale pristupačnu cijenu obroka od 86 centi, studenti i SC naglašavaju da se novi, suvremeniji meniji ne mogu uvesti bez izmjene pravilnika za što je potreban zajednički dogovor s Ministarstvom. tportal