Studenti žele raznovrsnija i kvalitetnija jela kao i moderniji jelovnik u menzama - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

Gourmet na iksicu

Studenti žele raznovrsnija i kvalitetnija jela kao i moderniji jelovnik u menzama

Studentski zborovi pet hrvatskih sveučilišta, uz podršku Studentskog centra, zatražili su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih izmjenu Pravilnika o subvencioniranoj prehrani. Istraživanje na 7300 studenata pokazalo je da čak 90 posto njih želi raznovrsnija jela, kvalitetnije obroke i modernije načine pripreme hrane. Iako hvale pristupačnu cijenu obroka od 86 centi, studenti i SC naglašavaju da se novi, suvremeniji meniji ne mogu uvesti bez izmjene pravilnika za što je potreban zajednički dogovor s Ministarstvom. tportal


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