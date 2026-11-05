Studentska lista nakon izborne pobjede lansirala novu politiku: Čišćenje državnih računa i balans između Bruxellesa i Moskve - Monitor.hr
Prekjučer (22:00)

Manje realityja, više reformi

Studentska lista nakon izborne pobjede lansirala novu politiku: Čišćenje državnih računa i balans između Bruxellesa i Moskve

Nakon osvajanja 53,01% glasova na izborima u Srbiji, Studentska lista predstavila je opsežan program u 20 točaka. Među ključnim mjerama su revizija velikih državnih projekata (Expo 2027, Jadar), dobrovoljni četverodnevni radni tjedan, besplatni udžbenici te ograničavanje reality programa na 45 minuta dnevno. Vanjska politika zadržava vojnu neutralnost, europski put i neuvođenje sankcija Rusiji, uz jačanje odnosa sa SAD-om i Kinom. Program također ističe zaštitu prava srpskih povratnika u Hrvatskoj te veća ulaganja u školstvo, zdravstvo i ekologiju. tportal


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30.10. (10:00)

Lako je srušiti ,sad treba sastaviti sve otpočetka

Smjena generacije tlačitelja: Kad “sitne ribe” otjeraju morskog psa, na redu je parlament

Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji, stvoren je institucionalni vakuum jer dosadašnja vlast opstruira mirnu tranziciju. Građani zahtijevaju brzu kaznenu odgovornost, oduzimanje nelegalno stečene imovine i lustraciju režimskih kadrova. Dok predstavnici bivše vlasti i odani im mediji odbijaju prihvatiti poraz, oporba poziva na hitno proglašenje konačnih rezultata i konstituiranje parlamenta. Analitičari ističu da je politizirane institucije, medijska glasila poput TV Informera i rukovodstvo RTS-a moguće zakonski rasformirati čim nova vlast preuzme poluge upravljanja državom, naglašavajući da nova politička snaga nema dugova prema starom režimu. DW

  • Faktograf piše kako se kalila pobjednička studentska lista: Pokret je izbjegao isticanje pojedinačnog vođe, djelujući kroz više od 90 fakultetskih plenuma i zborove građana. Demokratskim procesom, uz stroge kriterije i veto, sastavili su listu stručnjaka koji su se obvezali na provođenje reformi. Pri formiranju nove Vlade inzistirat će se isključivo na stručnosti i integritetu umjesto stranačkih privilegija, dok će plenumi i zborovi nastaviti kontrolirati rad zastupnika i očuvati moć u rukama naroda.
29.10. (11:00)

Prevaspitavanje uživo

Predstavnik Studentske liste oštro kritizirao RTS, Telekom i odlazeću vlast


Nemanja Karović, predstavnik Studentske liste „Studenti pobjeđuju”, iznio je u studiju RTS-a niz optužbi na račun javnog servisa i vlasti Aleksandra Vučića. RTS je optužio za pristrano izvještavanje i suučesništvo s režimom, zatraživši ostavke rukovodstva uz nadu u profesionalizaciju medija. Također je upozorio na pokušaj izvlačenja milijardе dinara iz Poštanske štedionice te na korupciju u Telekomu Srbija, tvrdeći da je ta tvrtka financirala tabloid Informer sa stotinama tisuća eura mjesečno i nepostojeće TV projekte, zbog čega traži smjenu direktora Vladimira Lučića. Jutarnji, Nacional

  • Glavna direktorica RTS-a podnijela ostavku (N1)
27.10. (21:00)

Činilo se premirno na izborni dan

Ukrasi, fotelje i novi početak: Tenzije u Srbiji nakon Vučićevog poraza, incidenti ispred medijskih kuća navodno iscenirani

Nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića i pobjede Studentske liste, Srbija prolazi kroz velike političke napetosti. Građani su upali u prostorije televizije Informer te gađali jajima televiziju Pink. Dok vlasnik Informera tvrdi da se radilo o nasilju, majka žrtve iz Novog Sada navodi da je prosvjed bio namješten s provokatorima. Studenti traže ostavke vodstva RTS-a, uvođenje privremene uprave i depolitizaciju medija, dok direktorica RTS-a odbija ostavku. Pobjedu studenata pohvalili su beogradski nadbiskup i povjesničar Timothy Snyder, dok Vučić najavljuje da će se SNS sam organizirati ako ih institucije ne zaštite. Index, tportal

  • Povjesničar Milivoj Bešlin ističe da je iznimno uvjerljiva pobjeda Studentske liste prisilila Vučića na priznavanje poraza. Unatoč Vučićevoj opasnoj “šešeljevskoj” retorici i prijetnjama samoorganiziranjem, Bešlin smatra da je stvarna opasnost od njegovog režima prošla.
  • Nova vlast najavljuje borbu protiv podivljale korupcije, kriminala i sprege države s mafijom – što je i dovelo do tragedije u Novom Sadu – te najavljuje lustraciju i kazneni progon. Iako je pokret heterogen i okuplja i ljevicu i desnicu, široki narodni legitimitet olakšat će izgradnju razorenih institucija. (Jutarnji)
  • Studenti traže ostavke vodstva RTS-a i uvođenje privremene uprave (Index)
  • Vučić održao dosta ratoboran govor: Ako se ovo nastavi, sami ćemo se organizirati, nad našom strankom se vrši revolucionarni teror (Index)
27.10. (13:00)

Ne pomaže ni helikopter

Hibridna kampanja studentskog pokreta nadmašila potpunu medijsku kontrolu vlasti u Srbiji

Srbijanski predsjednik Vučić u izbornoj je kampanji dominirao s više od 78% televizijskog prostora i desecima gostovanja, dok je režimski Informer vodio oštru diskreditaciju oporbe. Unatoč medijskoj blokadi na nacionalnim frekvencijama, Studentska je lista ostvarila pobjedu spajanjem društvenih mreža i terenskog rada. Dominacijom na Instagramu, znatnim ulaganjima u digitalne oglase te izravnim obilaskom ruralnih krajeva pješice i biciklima, studenti su uspješno mobilizirali birače. Nakon izbornog preokreta započele su ostavke u javnim medijima, dok studenti umjesto revanšizma i linča pozivaju na uvođenje vladavine prava i medijske odgovornosti. tportal

  • Fokus buduće vlasti je na depolitizaciji pravosuđa i osnivanju posebne tužiteljske policije, uz otkaze i lustraciju službenika povezanih s kriminalom i represijom. Plan predviđa zakon o podrijetlu imovine, otvaranje tajnih državnih ugovora te oslobađanje medija i REM-a od političkog pritiska.
  • U društvenom sektoru studenti najavljuju besplatne udžbenike, sigurnije ugovore o radu, povoljno stanovanje za mlade obitelji te poticaje za zdravstvo i domaće poduzetništvo, čime žele sustavno promijeniti način upravljanja državom. (tportal)
26.10. (15:00)

Gotovo s parizerom i izlascima iz frižidera

Promjena vlasti u Srbiji: Dejan Šoškić najizgledniji premijer nakon 14 godina vladavine SNS-a

  • DW: Novu vlast sada čeka suočavanje s više od četrnaest godina vladavine Srpske napredne stranke, razdobljem koje kritičari opisuju kao vrijeme obilježeno korupcijom, nepotizmom i slabljenjem demokratskih institucija. Pobjednička lista nije jedinstvena, pred njom su brojni izazovi. Izbori su “pročistili” i druge, manje stranke
  • Najizgledniji premijer je Dejan Šoškić, sveučilišni profesor i bivši guverner Narodne banke Srbije, Vučić ga je kritizirao (tportal)
  • Ilija Srdanović za Index: Svakako ćemo biti faktor stabilizacije dobrosusjedskih odnosa u idućem razdoblju (Index)
  • Plenković komentirao pobjedu studenata: Mislim da je poruka građana Srbije bila vrlo jasna, željeli su promjenu (Index)
  • Povjesničar Klasić: Srbija je zrela za lustraciju, no nije tu ništa gotovo za Aleksandra Vučića (N1)
  • Današnje naslovnice novina u Srbiji uvelike se međusobno razlikuju, neki su objektivniji, drugi napominju kako je Vučić “održao lekciju iz demokracije”… (Index)
26.10. (09:00)

Jutro poslije, još se trijezni

Pad autoritarnog režima u Srbiji i povijesni trijumf studentskog pokreta

Apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini osvojila je Studentska lista predvođena Ilijom Srdanovićem, dobivši 52,9 % glasova, dok je Vučićev SNS ostao na oko 38,8 %. Vučić odlazi nakon 14 godina. Pobjeda je izazvala masovno slavlje širom zemlje, uklanjanje šatora iz beogradskog „Ćacilenda” i skidanje plakatu s likom Vojislava Šešelja u Novom Sadu. Vučić je u obraćanju optužio Europu i američku “duboku državu” za pad, dok je pobjednički pokret najavio obnovu demokratskih institucija i bolju suradnju u regiji. Jutarnji

  • Strani mediji o padu Vučića: “Seizmički potres na Balkanu” (Index), BBC: Nakon višemjesečnih uličnih blokada i prosvjeda, pokret okupljen oko liste „Studenti pobjeđuju” izbornu je pobjedu ostvario ponudivši kandidatsku listu s uglednim stručnjacima poput kardiologa Ilije Srdanovića i ekonomista Dejana Šoškića, koji se spominje kao glavni kandidat za premijera (Index)
  • Vučić zna da ga sada čeka istraga o klijentelističkim i “poslovnim” potezima i da će morati odgovarati za mnoge mračne poslove, pa i za onih 20 i kusur milijardi eura utrošenih na drugorazredni Expo sljedeće godine (Jutarnji)
  • Nestvarne scene iz Beograda. Policija odlazi na vozilima, ljudi ih gađaju (Index), Guardian u Beogradu: ‘Na istim ulicama na kojima nas je policija tukla sada stojimo kao pobjednici‘ (tportal)
  • Tko su ljudi koji su pobijedili Vučića? Srdanović kao voditelj liste, ali ne nužno i premijer, glumci, sportaši, profesori, liječnici, sociolozi, poljoprivrednici i aktivisti… najistaknutije ime je ono bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, koji će imati važnu ulogu u budućoj vladi (Index)
  • Pročitajte komentare na Forumu
25.10. (23:30)

Samo da ne bude ono "Sjaše Kurta da uzjaše Murta"...

Objavljene prve procjene konačnih rezultata. Studenti osvajaju većinu

Prema procjenama, studentska lista nakon 56 posto obrađenih mjesta osvaja 139 mandata, a Vučićev SNS 104. Za većinu u Narodnoj skupštini Srbije potrebno je 126 ruku. Službeni rezultati objavljuju se i ažuriraju na Republičkom izbornom povjerenstvu (Index). Studenti proglasili pobjedu:  “Večeras slavimo, od sutra gradimo” (Index, tportal)

  • Jutarnji u stožeru Studentske liste: pogledajte prizore
  • Baš danas promijenjena pravila za aerodrome, dopušta se let malim avionima. Vlasnik Pinka planira bijeg? (Slobodna)
24.10. (10:00)

Nacionalna sapunica ili politički preokret?

Izborna neizvjesnost u Srbiji: Vučić protiv Studentske liste

Ankete najavljuju iznimno izjednačenu utrku. Studentski pokret okuplja stručnjake i javne osobe predvođene dr. Ilijom Srdanovićem, a primarno se bori protiv korupcije i za vladavinu prava. Iako kritiziraju Vučićevu zapaljivu retoriku prema susjedima, stavovi studenata o Kosovu, Europskoj uniji i odnosima s Hrvatskom ostaju nedovoljno definirani te sadržavaju i naglašeno nacionalističke tonove. Index

24.10. (00:00)

Ko to tamo glasa?

Izborni finiš u Srbiji: Tjesnac na Slaviji i neizvjesnost pred glasanje

Uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, oko 150.000 ljudi okupilo se na beogradskoj Slaviji u znak podrške oporbenoj Studentskoj listi. Na završnom skupu, uz poruke protiv korupcije i u obranu vladavine prava, vladala je atmosfera nade, ali i strepnje od izborne krađe. Istraživanja najavljuju izuzetno tijesnu utrku između vladajućeg SNS-a Aleksandra Vučića i studentskog pokreta, koji računa na rekordnu izlaznost birača. Dok obje strane najavljuju pobjedu, javnost strahuje od postizbornih napetosti. Usprkos visokonaponskoj političkoj atmosferi i prisilnom mobiliziranju glasača od strane vlasti, dan je u Beogradu završio mirno uoči izborne šutnje. DW

  • Voditelj prorežimske televizije Pink Predrag Sarapa i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić žestoko su se sukobili tijekom televizijske emisije uživo. Rasprava je počela pitanjem o tome zašto se SPS smatra čimbenikom političke stabilnosti, a ubrzo se pretvorila u niz međusobnih optužbi i uvreda. Inače, SPS je godinama vjeran partner Vučićevom SNS-u (Jutarnji)
  • U intervjuu za Večernji list, nositelj Studentske liste „Studenti pobeđuju“ Ilija Srdanović izrazio je puno uvjerenje u pobjedu na predstojećim izborima. Ističe da se uz visoku izlaznost i strogi nadzor mogu suprotstaviti pokušajima krađe glasova. Srdanović je najavio hitnu reformu institucija i zakonsku lustraciju odgovornih za zloupotrebe. Odbacio je optužbe o miješanju Hrvatske u izbore nazvavši ih Vučićevom manipulacijom te naglasio važnost dobrosusjedskih odnosa i samostalne borbe za pravedniju Srbiju (tportal)
23.10. (00:00)

Posljednje pripreme za nedjeljni ispit

Prosvjed na Slaviji: Završni predizborni skup studentske liste ‘Studenti pobjeđuju’

Na beogradskom Trgu Slavija održan je masovni završni predizborni skup studentske liste “Studenti pobjeđuju” pod nazivom “Pobjeda zove”. Okupljeni građani i studenti stigli su u kolonama iz cijele Srbije, palili baklje i svjetla na mobitelima te uzvikivali poruke protiv vlasti. Skup je završio uz pjesmu “Marš na Drinu”, a kandidati su poručili da mandati ostaju u rukama naroda. Istodobno, beogradski sud odredio je pritvor petorice muškaraca, uključujući hrvatskog državljana, zbog sumnje u planiranje nereda. Index

  • Vučićev SNS održao je završni predizborni skup, tri dana prije izbora na kojima su po anketama izjednačeni sa Studentskom listom. Na skupu, koji je okupio desetak tisuća uglavnom starijih pristaša pristiglih autobusima iz cijele Srbije, Vučić je poručio da je ovo bila najteža kampanja u kojoj se suprotstavio onima koji “ruše Srbiju” te je predstavio ključne točke programa. Jutarnji