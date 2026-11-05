Manje realityja, više reformi
Studentska lista nakon izborne pobjede lansirala novu politiku: Čišćenje državnih računa i balans između Bruxellesa i Moskve
Nakon osvajanja 53,01% glasova na izborima u Srbiji, Studentska lista predstavila je opsežan program u 20 točaka. Među ključnim mjerama su revizija velikih državnih projekata (Expo 2027, Jadar), dobrovoljni četverodnevni radni tjedan, besplatni udžbenici te ograničavanje reality programa na 45 minuta dnevno. Vanjska politika zadržava vojnu neutralnost, europski put i neuvođenje sankcija Rusiji, uz jačanje odnosa sa SAD-om i Kinom. Program također ističe zaštitu prava srpskih povratnika u Hrvatskoj te veća ulaganja u školstvo, zdravstvo i ekologiju. tportal