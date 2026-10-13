Džaba milijarde kad te skinu na prepad

Dok libanonski Hezbollah slabi pod izraelskim pritiskom, jemenski hutisti munjevito izbijaju u prvi plan kao najvažniji iranski saveznik. Zbog svojih geostrateških uspjeha, poput kontrole obale i Crvenog mora, hutisti danas Iranu osiguravaju presudnu polugu utjecaja na Bliskom istoku i globalni pomorski promet. Za razliku od Hezbolaha, oni imaju veću autonomiju, oslanjaju se na radikalnu ideologiju bez brige za civilnu infrastrukturu te ih je zbog toga znatno teže obuzdati ili poraziti. tportal