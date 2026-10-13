Džaba milijarde kad te skinu na prepad
Sukob s hutistima ruši saudijsko gospodarstvo i sigurnost, princa preselili u bunker
Unatoč vojnim ulaganjima od čak 83 milijarde dolara u moderne sustave (F-15, Patriot, THAAD), Saudijska Arabija trpi teške udarce hutista, koji uz pomoć Irana napadaju ciljeve poput zračne luke u Rijadu. Rijad gubi bitku u asimetričnom ratovanju: fragmentirana vojska organizirana je radi sprečavanja državnog udara, a obavještajne službe zakazale su pred 100.000 hutističkih boraca. Dodatne probleme stvaraju iscrpljene zalihe protuzračne obrane i raskol saveza s UAE-om. Iako znatno slabije financirani, hutisti uspješno nameću Saudijcima ogromne troškove, zbog čega je kraljevina primorana tražiti vojnu pomoć od Pakistana i zapadnih saveznika. Jutarnji
Napadi hutističkih projektila na zračnu luku u Rijadu usmrtili su četrnaestero ljudi i pretvorili dijelove saudijskoga glavnog grada u zonu sukoba. Zbog iscrpljenih zaloga protuzračne obrane i ugrožene sigurnosti, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman premješten je u sigurne bunkere. Unatoč bliskim odnosima s SAD-om, Washington za sada nudi samo savjetnike, pa Rijad traži pomoć od Pakistana. Sukob izravno ruši ambiciozne gospodarske planove kraljevstva: padaju strana ulaganja, nenaftni sektor se smanjuje, a prognozira se pad BDP-a od 3,6 posto u 2026. godini. Index