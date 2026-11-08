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I ja zbog takvih moram skupljati po 20 posto učešća
Šutnja institucija i skupo jamstvo: Kako brzi krediti udvostručuju dugove građana
Inozemna digitalna banka Ferratum Bank i povezana tvrtka SIA DEP nude brze kredite u kojima naknada za jamstvo često premašuje sam iznos pozajmice, čime ukupne kamate dosežu i do 300 posto. Unatoč brojnim pritužbama građana, Hrvatska narodna banka i Državni inspektorat godinama prebacuju odgovornost za nadzor s jednih na druge. Dok nadležna tijela odbijaju reagirati pozivajući se na nenadležnost ili poslovnu tajnu, hrvatski sudovi u pojedinačnim presudama utvrđuju da su takvi ugovori o jamstvu nepošteni i fiktivni te odbijaju provoditi ovrhe u korist spornih kreditora. Velika Škrtica za Jutarnji