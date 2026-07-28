Moraš probat sve

Službene smjernice Brewers Associationa za 2026. godinu pravi su pivski sveti gral. Ova stranica detaljno raščlanjuje stotine pivskih stilova iz svih kutaka svijeta – od klasičnih čeških lagera do egzotičnih, voćnih kiseliša i odležanih stoutova. Svaki je stil opisan do najsitnijeg detalja: od arome i boje do razine gorčine i postotka alkohola. Lager je primjerice, široka obitelj piva donjeg vrenja koja obuhvaća sve – od laganih zlatnih piva do potpuno crnih i jakih stiltova. IPA (India Pale Ale) je, s druge strane, predstavnik piva gornjeg vrenja poznat po znatno većoj količini hmelja, naglašenoj gorčini te snažnim aromama citrusa, voća ili smola. Svaki je stil opisan do najsitnijeg detalja: od arome i boje do razine gorčine i postotka alkohola. Nemojte se začuditi ukoliko shvatite da za veliku većinu vrsta piva – niste ni znali.