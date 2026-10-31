Stajanje na minusu

Sve više gradova ograničava cijene na adventu, fritule i kuhano vino ne smiju biti skuplji od 3, 4 eura - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

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Sve više gradova ograničava cijene na adventu, fritule i kuhano vino ne smiju biti skuplji od 3, 4 eura

Nakon Poreča, Pule i Splita, i Osijek je odlučio ograničiti cijene dijela ponude na ovogodišnjem Adventu kako bi hranu i piće učinio pristupačnijima građanima. U Splitu će kobasice i kuhano vino koštati do tri, a fritule do četiri eura. U Puli su cijene pojedinih napitaka i slastica ograničene na tri, a hamburgera i bakalara na pet eura. S druge strane, Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Bjelovar i Velika Gorica ne planiraju uvoditi ograničenja, pa će ugostitelji u tim gradovima i dalje samostalno formirati cijene. Ograničavanje osnovne ponude podržao je i ministar turizma Tonči Glavina. Jutarnji, RTL Danas


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