Zlatni euro
Svečana dodjela Zlatne kune: DICE, CQV Systems i Welding Piping Service najbolji u 2025.
Na jubilarnoj 30. dodjeli Zlatne kune Hrvatske gospodarske komore, nagrade za poslovne rezultate u 2025. godini pripale su tvrtkama DICE Digital Innovation Center (velika trgovačka društva), CQV Systems (srednja) i Welding Piping Service (mala). Među laureatima su i Erste&Steiermärkische banka te Croatia osiguranje. Zlatna kuna za životno djelo dodijeljena je Mirku Habijancu iz križevačkog Radnika, dok su posebno priznanje primili hrvatski vatrogasci i Hrvatska vatrogasna zajednica za 150 godina rada. Svečanost u HNK, na kojoj su nagrađeni doprinosi ekonomiji i ESG standardi, okupila je brojne uzvanike. Lider